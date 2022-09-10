بعد القمح والسكر.. أزمة أرز تلوح فِيْ الأفق !

قال مسؤول حكومي كبير، اليوم الجمعة، إن الهند قيدت صادرات الأرز بعد أن قفزت الشحنات بشكل حاد فِيْ الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف بشأن محصول الموسم الجديد، بسبب انخفاض معدل هطول الأمطار فِيْ أربع ولايات رئيسية منتجة للأرز.

حظرت السلطات تصدير الأرز المكسور وفرضت رسومًا بنسبة 20٪ على صادرات مختلف درجات الأرز يوم الخميس، حيث حاولت الهند، أكبر مصدر للأرز فِيْ العالم، دعم الإمدادات وتهدئة الأسعار المحلية بعد أن أدت الأمطار الموسمية التي تقل عَنّْ المتوسط ​​إلَّى تقليص الزراعة.

قفزت أسعار الأرز المكسور بنسبة 38٪ منذ بداية العام، مع ارتفاع الصادرات خلال الفترة من أبريل إلَّى أغسطس إلَّى 2.13 مليون طن من 1.58 مليون طن فِيْ العام السابق، سودهانشو باندي، الموظف الأعلى فِيْ وزارة شؤون المستهلك والأغذية والصناعات الهندية. التوزيع العام، للصحفِيْين.

وأضاف باندي “حدثت زيادة هائلة فِيْ صادرات الأرز المكسورة فِيْ السنوات الأربع الماضية”.

وقال أيضًا إن إنتاج البلاد من الأرز قد ينخفض ​​بما يصل إلَّى 12 مليون طن فِيْ أسوأ السيناريوهات.

ارتفعت صادرات الهند من الأرز فِيْ الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 إلَّى 15.25 مليون طن من 14.5 مليون طن فِيْ نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلَّى أن الهند قررت فِيْ مايو الماضي، كخطوة احترازية، حماية إمداداتها الغذائية والحفاظ على استقرار الأسعار، بحسب وزارة الغذاء. وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من حظر تصدير القمح.