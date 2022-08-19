بعد النصر وحمد الله.. الأهلي يملك “تسجيلات خطيرة” ضد الاتحاد

فِيْ مفاجأة كبيرة .. كشفت تقارير صحفِيْة أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفِيْعي يمتلك تسجيلات خطيرة ضد الاتحاد .. فِيْ طريق النصر والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وتقدم النصر بشكوى رسمية للجنة المهنية السعودية تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْه اتهم نادي الاتحاد وقادته بـ “التفاوض” مع الحمد الله، خلال الفترة المحمية من عقده مع قلعة العالم.

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من جهتها قررت “الاحتراف” حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية”، مع ايقاف حمدالله ومدير النادي مشغل نادي السعيد “4 اشهر”، والمدير العام، حامد البلوي “6 أشهر”.

* مفاوضات الاتحاد مع نجم النادي الأهلي

تحت عَنّْوان “حصري”، أكدت الصفحة الرسمية لـ “شبكة الأهلي”، عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن لاعباً من نادي الاتحاد “يتفاوض سراً” مع أحد نجوم الأهلي. – قلعة راقى خلال مدة تعاقده مع فريق كرة القدم الأول.

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وأوضح أن نجم الأهلي وثق بعض تفاصيل هذه المفاوضات الاتحادية وعلى الفور أبلغ إدارة ماجد النفِيْعي.

جدير بالذكر أن تقارير صحفِيْة أعلنت سابقًا، تداول الاتحاد بخمس نجوم من النادي الأهلي. وهم “الولي محمد الربيعي، زياد الجهني، علي الأسمري، هِيْثم عسيري، حسن العلي”. بعد أن هبطت قلعة الراقي رسميًا إلَّى الدوري الأصفر.