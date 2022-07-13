بعد “الهلال ينحر لن نسكت”.. بن نافل يفاجئ الجماهِيْر بقرار عاجل

تمرد جماهِيْر الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ؛ الدفاع عَنّْ أول فريق كرة قدم ضد قرار غرفة فض المنازعات.

و “خلافات” أعلن عَنّْها سابقا، وحرمان الهلال من عقود “لفترتين قيد”. فِيْ إطار تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو متوسط ​​فريق كرة القدم الأول، رغم توقيعه على منافسه النصر، بعد دخوله وقت الفراغ.

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من جانبه قدم مجلس إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل طعَنّْا رسميا لدى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار غرفة تسوية المنازعات.

* هاشتاق الهلال .. ورد بن نافل

وأطلق جمهُور فريق بلو هاشتاغ على موقع التدوين المصغر “تويتر”، تحت عَنّْوان “الهلال يذبح ولن نسكت”.

تصدّر الهاشتاج الاتجاه السائد فِيْ السعودية، خلال ساعات من افتتاحه، حيث طالب مشجعو الهلال برفع حظر النزاع عَنّْ النادي.

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استجاب فهد بن نافل لانتفاضة جماهِيْر الهلال حيث اتخذ قرارا عاجلا بالرد على عقوبة حرمان النادي من العقود.

قرر بن نافل تقديم طلب “إجراء مؤقت جديد” إلَّى مركز التحكيم الرياضي، الأحد المقبل، للسماح بـ “تعيين” أول فريق كرة قدم. انتظار الحكَمْ فِيْ الاستئناف.

يشار إلَّى أن مركز التحكيم الرياضي سبق أن رفض طلبًا برفع عقوبة الهلال مؤقتًا.