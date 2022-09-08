بعد انتشار شائعة طلاقها.. المطربة بوسى تلغى متابعتها لزوجها هشام ربيع، انتشر شاعر طلاق المطربة المعروفة بوسي فقد أقدمت المطربة بوسي بإلغاء متابعتها لزوجها هشام ربيع وعلى ما يبدو كأنها في شهر عسل المغنية بوسي وسرعان زوجها هشام ربيع كلماته ونفذها بعد 100 يوم بعد زواجه، وانتشر الخبر عمره ما قصرت تواصل الاجتماعي ليتسالون حول صوره هشام ربيع وزوجته الأولى وقال البعض إنها مجرد بصورة قديمة وليس حديثا.

المطربة بوسي ويكيبيديا

المطربة بوسي هي مطربة في الفن والأغاني ولها الكثير من الألبومات الغنائية عبر اليوتيوب وقد عملت وشاركت في الكثير من الحفلات والمهرجانات الكبرى هشام ربيع وانتشر خبر في الاواني الاخيرة حول طلاقها من زوجها هشام ربيع.

بوسي وهشام ربيع

تم اكتشاف أن حساب المطربة بوسي عبر مؤسسة الإنستغرام فتمتلك عددا من المتابعين الوهمين وكانت خالية من حساب زوجها هشام ربيع وبعد متابعة حساب هشام ربيع عبر الإنستغرام فتاه بعته زوجته الأولى منى محمد، وأقامه المطرب الروسي بحذف صورها مع زوجها بعد انتشار خبر طلاق ولم يتم التأكد من صحة هذه الأخبار لحتا هذه اللحظة.

بعد انتشار شائعة طلاقها.. المطربة بوسى تلغى متابعتها لزوجها هشام ربيع

قدمت المطربة بوسي بحذف صورها مع زوجها بعد انتشار خبر طلاقها ولا حتى هذه اللحظات لم يتم التأكد من هذه الأخبار التي انتشرت حول طلاق بوسة من زوجها وحاول بعض المصادر التواصل معها ولكن هاتفها مغلق، وعلى ما يبدو أن آخر ظهور كان لها برفقه الفنان مصطفى حجاج قبل شهر على الساحل الشمالي عندما كان نائما فقد تم تأمين الاحتفال من قبل الحجاج مع المطربة الشعبية بوسي لقد تم استدعاؤهما هي وزوجها هشام ربيع أول ظهور لهم بعد الزواج وخرج إلى المسرح وقد عرفت لهم أغنيه جديدة لوف ميني مؤخرا وتفاعل معها الجمهور الكبير.

لم تتم معرفة حقيقة خبر طلاق المطربة بوسي من زوجها هشام ربيع فقد أقدمت على حذف صورها هي وزوجها من حساباتها الرسمية وهذا ما أثار تسائل الجمهور حول السبب وراء حذف الصور