بعد انتهاء العقوبة.. صفقة تبادلية “محتملة” بين الهلال والاتحاد

وينتظر جماهِيْر الهلال والاتحاد انتهاء عقوبة “حرمان” الناديين من التعاقدات، صيف 2023. تقوية صفوفهم بقوة.

الهلال محروم من التعاقدات هذا الصيف ويناير 2023. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو لاعب وسط فريق كرة القدم الأول رغم توقيعه مع نادي النصر ؛ بعد دخول الفترة المجانية.

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أما الاتحاد فهُو محروم من العقود فِيْ سوق الشتاء القادم. للتفاوض مع النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، خلال الفترة المحمية من عقده مع النصر.

وهناك مجموعة من الأسماء ارتبطت بـ “الانتقال” إلَّى الهلال والاتحاد، بعد انتهاء جملهم، فِيْ صيف 2023، بعضهم يلعب فِيْ كلا الفريقين.

* ثلاثي الهلال

حارس مرمى الهلال الكبير عبد الله المعيوف، أحد أكبر الأسماء التي حظيت باهتمام الإدارة الاتحادية، خاصة مع انتهاء عقده فِيْ يونيو 2023 ؛ إنه نفس تاريخ رحيل البرازيلي مارسيلو جروهِيْ، حامي قلعة العميد.

بالإضافة إلَّى المعيوف، يظهر اسم المدافع الدولي الكبير علي البلاحي، مما زاد الأنباء عَنّْ عدم تجديد عقده الذي ينتهِيْ الصيف المقبل مع الهلال، وسط استقبال جذاب من نادي الهلال. عروض الاتحاد. والنصر.

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بالإضافة … هناك ظهر أيمن الهلال محمد البريك وهُو الهدف الأول للإدارة الفِيْدرالية ورغم تجديد عقد اللاعب مؤخراً مع المدير الفني إلا أن خروجه من التشكيل الأساسي فِيْ اهتمام الشاب سعود عبد الحميد قد يمهد الطريق لانضمامه إلَّى قلعة العميد الصيف المقبل. .

* اتحاد ثنائي

أما الجانب الاتحادي، فهناك اسمان أثرا اهتمام إدارة نادي الهلال كثيرًا ؛ أن تكون جزءًا من فريق كرة القدم الأول ؛ هُو كذلك

– مدافع الوسط والجانبي حمدان الشمراني.

– هجوم نهاية عبد الرحمن العبود.

وينتهِيْ عقد الشمراني والعبود مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ يونيو المقبل. حيث لم يجدد بعد، مما زاد التكهنات، بشأن رحيله إلَّى الهلال.

باستثناء البريك، سيكون نقل هذه الرباعية “المحتملة” مجانيًا، أي بصفقة تبادل “غير مباشرة” بين الهلال والاتحاد، اللذين تربطهما علاقات تاريخية قوية.