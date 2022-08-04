بعد انسحاب الأهلي .. هل يُتوج الزمالك بطلاً للسوبر

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، في اجتماعه الخميس، عدة قرارات ملحة، احتجاجا على قرارات الحكم في مباراة الفريق ضد فاركو، التي واجهتهم أمس الأربعاء، في الجولة 28 من البطولة.

قرارات مجلس الأهلي في جلسته اليوم

المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت مصداقيتها ونزاهتها.

– المطالبة بإيقاف الحكم عن “حكم الفيديو المساعد” في مباراة الأهلي الأخيرة حتى يتم التحقيق معه فيما فعله.

عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم “كأس مصر – سوبر مصري” حتى يتم تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

استكمال مباريات الدوري العام مع الشباب واللاعبين العائدين من الإصابة.

هل يتوج الزمالك بطلا للسوبر المصري

ومن قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم، الانسحاب من كأس السوبر المحلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المقرر لها 28 أكتوبر في الإمارات.

لكن خسارة النادي الأهلي (وصيف الدوري وكأس مصر) لا تعني إعلان الزمالك بطلاً لكأس السوبر دون خوض المباراة.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن استبدال الأهلي في كأس السوبر خلال الأيام المقبلة.

وبحسب القائمة، فإن الفرق صاحبة المركز الثالث في الدوري ستشارك في كأس السوبر إذا انسحب البطل أو الوصيف من الدوري وكأس مصر.

وبذلك يكون فريق بيراميدز، المصنف الثالث في الدوري الموسم الماضي، هو الذي سيشارك أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر.

البيانات السابقة عن انسحاب كأس السوبر

ليست المرة الأولى التي ينسحب فيها أحد طرفي كأس السوبر المحلي من المواجهة، لكنها تكررت في عدة مناسبات سابقة، على النحو التالي –

2001 الأهلي (بطل كأس مصر) ينسحب من مواجهة منافسه الزمالك (بطل الدوري) في كأس السوبر المحلي.

حل غزل المحلة (وصيف الكأس) مكان الأهلي، وفاز الفريق الأبيض باللقب.

2002 بينما شارك المقاولون العرب (الدوري الخامس) في نهائي كأس السوبر المحلي ضد الزمالك (بطل كأس مصر).

جاء ذلك بعد أن رفض الإسماعيلي (بطل الدوري) والأهلي (الوصيف) وغزل المحلة (الرابع) خوض المباراة.

2006 كما رفض اتحاد الكرة مشاركة الزمالك وصيف الدوري وكأس مصر أمام الأهلي، بعد رفض الفريق الأبيض استلام ميداليات كأس مصر.

وشارك فريق المركز الثالث إنبي في المباراة وفاز الأهلي باللقب.

2007 انسحب الزمالك (وصيف الكأس والدوري) من كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

شارك الإسماعيلي صاحب المركز الثالث في مكانه وفاز الجني الأحمر باللقب بركلات الترجيح.

موعد مباراة كأس السوبر المحلية

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق أن المباراة النهائية لكأس السوبر المحلي ستقام يوم 28 أكتوبر الجاري على استاد هزاع بن زايد آل نهيان بدولة الإمارات العربية المتحدة.