استغرب غالب الزاملي، نائب رئيس الهِيْئة الإدارية لنادي الشرطة العراقية، من مفاوضات الأهلي مع المدافع العراقي سعد ناطق.

وسبق أن أعلن نادي الباطن عَنّْ تعاقده الرسمي مع العراقي سعد ناطق لاعب الشرطة العراقية لمدة عام واحد مع خيار التجديد لموسم إضافِيْ.

وقال غالب الزاملي فِيْ تصريح لصحيفة “الميدان الرياضي” اليوم الاثنين “جرت مفاوضات بين النادي الأهلي والشرطة العراقية لضم اللاعب سعد ناطق، ولم يتم التوقيع بسبب الظروف. لاعب خاص.

وبشأن توقيع المدافع الدولي العراقي مع فريق الباطن، علق رئيس نادي الشرطة “تجربة المتحدث باللعب فِيْ الدوري السعودي ستعَنّْي نقلة نوعية للاعب وزملائه فِيْ المنتخب العراقي، بالنظر إلَّى قوة كرة القدم السعودية . ”

وأضاف غالب الزاملي “انتقال سعد ناطق إلَّى فريق الباطن سيساهم بشكل كبير فِيْ تطويره، بالإضافة إلَّى وجود مواد مميزة من المحترفِيْن الأجانب فِيْ الدوري السعودي، الأمر الذي سيعود بالفائدة الكبيرة على اللاعب، بالإضافة إلَّى كثرة متابعي الدوري السعودي ويعتبر من أبرز وأهم الدوريات فِيْ المنطقة العربية.

جدير بالذكر أن سعد ناطق لديه خبرة مهنية قصيرة فِيْ الملاعب القطرية، حيث سبق له أن مثل فرق المصفاة والقوات الجوية والشرطة، وكان أحد الركائز الأساسية للفريق العراقي الأول أمام المدرب السلوفِيْني سريجكو كاتانيتش. تم الاستغناء عَنّْه، حيث تم فصله من قبل المدرب الهُولندي.