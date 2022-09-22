بعد انقطاع ساعتين.. عودة خدمة إنستجرام و”ميتا” تعتذر لمستخدميها

بعد انقطاع جزئي استمر لساعات يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، أعلنت منصة إنستغرام التابعة لشركة Meta، عَنّْ عودة الخدمة بعد حل المشكلة الفنية.

قال متحدث باسم Instagram إن الشبكة الاجتماعية عانت من انقطاع جزئي استمر ساعتين.

وأوضح المتحدث باسم الشركة – بحسب ما نشره الموقع التقني “تك كرانش” اليوم الخميس – أن انستجرام كان على علم بالمشكلة، وعمل على إعادة التطبيق إلَّى طبيعته.

واجه المستخدمون مشاكل فِيْ تسجيل الدخول إلَّى الشبكة الاجتماعية، وفقًا لتقارير خدمة مراقبة الويب التابعة لجهة خارجية Downdetector، مما دفع مئات الآلاف من المستخدمين فِيْ جميع أنحاء العالم إلَّى البث على Twitter.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلَّى أن الانقطاع بدأ فِيْ الساعة 1145 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وتم إصلاحه الساعة 150 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كَمْا اعتذر Meta للمستخدمين فِيْ العالم بعد انقطاع تطبيق Instagram.

يشير موقع الويب إلَّى أن المشكلات المتعلقة بالخدمة بدأت فِيْ حوالي الساعة 1215 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.