بعد “بنت الجيران”.. حظر أغنية “صاحبي الكويس” لحمو بيكا من يوتيوب

أعلن الملحن مدين، حظر أغنية الفنان حمو بيكا “صحبي الكويس” من موقع “يوتيوب”، لاعتمادها على لحن مسروق من أغنية رامي جمال “فوق”.

وثّق المحلل مدين عبر حسابه على “فِيْسبوك” صورة للأغنية بعد حظرها، وعلق قائلاً “الخطوة الثانية مهرجان صديقي العزيز أيضًا مسروق من أغنية فوق الفنان رامي. جمال من كلام أيمن بهجت قمر وتوزيع أحمد عبد السلام ”.

يعد هذا القرار الثاني للملحن المصري، بعد ساعات من حظر يوتيوب أغنية “بنت الجيران” التي يؤديها حسن شكوس وعمر كَمْال، بسبب سرقتها لحن أغنية “حاجة خفِيْة” للفنان محمد حماقي.

وتأتي هذه الأزمة بعد تصريحات تليفزيونية لشكوش، بعد أن قال إن لحن أغنية “بنت الجيران” لم يُسرق من أغنية “حاجة مستخبة”، وأن لحن الأغنية سُرق من أغنية تركية أخرى. صانعي الأغاني

وعلق ملحن الأغنية، محمد عاطف، على اتهامات شاكوش، قائلاً عبر حسابه على فِيْسبوك “أود أن أوضحها، لكن الغنوة أعيد إصدارها بعد فترة طويلة من قبل مطرب تركي، ويحظى باحترام تركيا. . طلبوا مني الإذن الأول وعوضوني شخصيًا كشاعر أدبي وممول. خاص تحت اسمك فِيْ ألبوم باللغة التركية، فهم ليسوا لصوص، ولا يفتقرون إلَّى الذوق “.

بعد، بعدما؛ حاول حسن شاكوش الدفاع عَنّْ نفسه بعد تصريحاته الأخيرة، معتبرا أن ظهُوره مع عمرو أديب كان للحديث عَنّْ أغنية “بنت الجيران”، بعد أن قالت الأخيرة أن اللحن للفنان محمد حماقي، وعلق “الأغنية”. هِيْ لي ولا علاقة لها بأغنية حماقي “. كنت أتحدث بصدق فِيْ السياق الذي كان يفكر فِيْه فِيْ فتاة الجار إذا كنا نحن من سرقها، كان يعتقد أننا أخذنا فتاة الجار، أغنيتي “.

على جانبك؛ انتقدت الفنانة شذى غريب تصريحات حسن شاكوش، بعد أن اتهم الفنان محمد حماقي بسرقة لحن أغنية “مستقبعة” من أغنية تركية.

تفاجأت شذى غريب بالطريقة التي تبناها شاكوش للهجوم على الفنان محمد حماقي فِيْ تصريحات تلفزيونية، خاصة وأن مَوعِد طرح الأغنية التركية التي ألحان مدين جاء بعد نحو عامين من إطلاق فِيْلم “حاجة خفِيْة”. “.