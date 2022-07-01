بعد تألقه أمام الأهلي .. مروان حمدي الأفضل بالجولة الـ23 في الدوري

أعلن اتحاد أندية المحترفين عن اختيار مروان حمدي، أول لاعب في فريق الزمالك الكروي، المعار لصفوف سموحة لاعب الجولة 23 من الدوري المصري.

تألق مروان حمدي في مشاركته مع فريق سموحة ضد الأهلي في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز، والتي جمعت الفريقين مساء أمس الأول.

وسجل مروان حمدي هدفين لسموحة أمام الأهلي، في المباراة التي أقيمت في الجولة 23 من الدوري، والتي انتهت بفوز الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكتب الحساب الرسمي لجمعية الأندية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” باختيار مروان حمدي لاعب الجولة 23.

يستعد فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره بتروجيت، في نصف نهائي مسابقة كأس مصر، للنسخة الأخيرة، مساء غد السبت.