بعد تثبيت الفائدة.. إلَّى أين تتجه سياسات المركزي المصري فِيْ سبتمبر

تتجه أعين المستثمرين نحو الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط توقعات برفع سعر الفائدة بشكل كبير.

يعقد الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري، وسيكون الاجتماع السادس من بين 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية لعام 2022.

يعتقد خبراء السوق المالية أن الاستقرار جاء “لأسباب إجرائية، لا أكثر. أساس الأمر هُو رفع أسعار الفائدة بما لا يقل عَنّْ 1٪ “، وهُو رأي اتفق عليه هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فِيْ تصريح صحفِيْ له مع وكالة بلومبرج. .

وترى مجموعة أخرى من الخبراء أن الارتفاع سيتراوح بين 50 و 100 نقطة أساس، فِيْ ظل التراجع النسبي للأسعار عالميا، وتحسن مؤشرات التضخم، فِيْما يسود رأي تشاؤمي لدى البعض ممن يعتقدون أن الزيادة يجب أن تكون 200 أساس. نقطة (2٪).

يشار إلَّى أن سعر الجنيه المصري انخفض بنحو 22٪ منذ مارس الماضي، ليقترب من أدنى مستوى له فِيْ ديسمبر 2016، والذي بلغ 19.54 جنيهًا للدولار.

أبقى البنك المركزي المصري، الخميس 18 أغسطس 2022، أسعار الفائدة دون تغيير عَنّْد 11.25٪ للودائع و 12.25٪ للإقراض للمرة الثانية على التوالي، خلال اجتماعه الخامس فِيْ عام 2022، فِيْ محاولة لرصد تطورات الاقتصاد. أرقام التضخم أكثر. يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تعيين حسن عبد الله محافظاً بالإنابة للبنك المركزي المصري.

رفع البنك المركزي المصري، فِيْ اجتماعه غير العادي فِيْ مارس الماضي، أسعار الفائدة بنسبة 1٪ (100 نقطة أساس)، فِيْ محاولة لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب الاستثمارات الأجنبية بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد خرجت مليارات الدولارات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. . ثم رفعت أسعار الفائدة فِيْ مايو بنسبة 2٪ (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.

وبرر البنك المركزي قرار تثبيت أسعار الفائدة بالقول إن الاقتصاد العالمي يتباطأ نتيجة استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، على عكس حالة عدم اليقين بشأن النظرة الاقتصادية العالمية، على الرغم من تراجع التقلبات مقارنة. للأشهر السابقة.

وأضاف البنك المركزي أن البنوك العالمية استمرت فِيْ تشديد السياسات النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض برامج شراء الأصول للحد من التضخم.

أكد البنك المركزي المصري، أن الأسعار الدولية لبعض السلع، شهدت انخفاضًا نسبيًا، بما فِيْ ذلك النفط والقمح، بعد أن وصلت إلَّى مستويات قياسية إثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، مشيرًا إلَّى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يتفق مع الهدف المتمثل فِيْ استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

التضخم فِيْ مصر

وبلغ معدل التضخم السنوي بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ يوليو الماضي 13.6٪، وقال البنك المركزي المصري فِيْ وقت سابق إن معدل التضخم الأساسي ارتفع أيضًا على أساس سنوي فِيْ يوليو إلَّى 15.6٪.

الناتج المحلي الإجمالي فِيْ مصر

سجل الناتج المحلي الإجمالي فِيْ مصر نموا نسبته 6.2٪ فِيْ العام المالي 2022-2022 الذي انتهى فِيْ 30 يونيو، مقابل 3.3٪ للعام المالي 2022-2022 الذي شهد انتشار جائحة كورونا، بحسب تقرير. بيان من البنك المركزي المصري.

نما الاقتصاد المصري فِيْ الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي بنسبة 7.8٪ مقارنة بـ 1.9٪ قبل عام. بينما بلغ معدل النمو 5.4٪ فِيْ الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بـ 2.9٪ قبل عام.

خفضت مصر توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام المالي المقبل 2022-2023 إلَّى 5.5٪، وهُو أقل من نسبة 5.7٪ المتوقعة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.

من جهته قال ألين سانديب رئيس الأبحاث فِيْ شركة “نعيم” المصرية “نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.8٪ خلال العام المالي الحالي”.

توقعت علياء ممدوح محللة الاقتصاد المصري فِيْ بلتون أن يصل معدل النمو الاقتصادي فِيْ مصر خلال العام المالي الحالي إلَّى 5.9٪.