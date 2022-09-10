بعد تجاهله فِيْ الهلال.. حَقيْقَة “غضب” محمد العويس

كشف حارس المرمى الدولي محمد العويس حَقيْقَة غضبه داخل نادي الهلال، بعد خروجه من التدريبات الأساسية لفريق كرة القدم الأول.

وانضم العويس إلَّى نادي الهلال فِيْ ميركاتو الشتوي “يناير 2022″، قادماً من صفوف فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم.

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الحارس الدولي شارك فقط فِيْ 3 مباريات مع المتصدر، تلقى فِيْها 6 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة فقط.

* حَقيْقَة غضب محمد العويس فِيْ الهلال

ونفى العويس فِيْ مقطع فِيْديو شعوره بالغضب أو الحزن داخل الهلال. كَمْا يقول البعض.

وقال حارس مرمى الهلال البالغ من العمر 30 عامًا “على العكس، المنافسة جميلة بيني وبين كل الحراس”.

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وأكد محمد العويس أنه وجميع حراس نادي الهلال ؛ هدفه فِيْ النهاية هُو خدمة هذا الكيان العظيم.

جدير بالذكر أن عبد الله المعيوف. إنه لاعب رئيسي فِيْ جميع مباريات فريق الهلال الأول لكرة القدم. سواء كانت محلية أو خارجية.