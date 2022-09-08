بعد تحدي المريسل.. “حسم مشاركة حمد الله أمام الرائد”

وينتظر جماهِيْر الاتحاد موقف عبد الرزاق حمدالله أول لاعب كرة قدم يشارك أمام الرائد فِيْ دوري روشان بعد أن رفع مركز التحكيم الرياضي تعليقه.

وأصدر المركز السعودي للتحكيم الرياضي قرارًا بوقف عقوبة الحمد الله، واحتمال مشاركته فِيْ المباريات رسميًا، لحين حل أزماته مع النصر.

وغادر حمدالله مع وفد الاتحاد إلَّى القصيم، للمشاركة فِيْ مباراة العميد ضد الرائد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشان للمحترفِيْن المقررة مساء الجمعة.

اقرأ أيضا …

“عَنّْصرية وطلب عاجل لمركز التحكيم” .. بطل القوس يفجرها بسبب السامل

كأس لوسيل | نجم الهلال يتفوق على الزمالك “التونسي” ويفاجئ الدوسري

الموريسل يتحدى الاتحاد للمشاركة فِيْ الحمد الله ضد الرائد

نشر الصحفِيْ عبد العزيز المريسل، المعروف بارتباطه بالنصر، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، طلب فِيْها، فِيْ شكل تحدٍ للنقابة، مشاركة حمدالله ضد الرائد. .

و الواستند المراسل فِيْ تغريدته على تصريحات للممثل القانوني أحمد الأمير أوضح فِيْها نص النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم على أن العقوبة غير قابلة للاستئناف، والقرار الصادر بوقف عقوبة اللاعب غير صحيح من الناحية القانونية، فِيْحق للرائد الاحتجاج على عدم قانونية مشاركة حمدالله، ما لم يكن العميد. حصول الإدارة على إذن رسمي من اتحاد الكرة.

مشروعية مشاركة الحمد الله فِيْ مواجهة الرائد

وأوضح المنفذ الإعلامي أحمد العجلان، أن قرار مركز التحكيم الرياضي بوقف عقوبة الحمد الله للإجراءات المؤقتة قرار نهائي لا يمكن الطعَنّْ فِيْه من قبل أي من الطرفِيْن.

وتابع أن مركز التحكيم زود اتحاد الراكة بنسخة من قراره بشأن إيقاف عقوبة حمدالله، وبالتالي فإن مشاركة مهاجم الاتحاد فِيْ مباراة الرائد قانونية 100٪.