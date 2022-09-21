بعد تحريضه لـ”الرحيل” من الأهلي للنصر.. حَقيْقَة معاقبة وكيل غريب

كشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي، عَنّْ معاقبة جراح الظفِيْري وكيل النجم الشاب عبد الرحمن غريب بعد انتقال اللاعب إلَّى فريق الفريق الأول لكرة القدم نادي النصر.

وانتقل غريب (25 عاما) من النادي الأهلي إلَّى النصر صيف العام الجاري بصفقة تجاوزت 25 مليون ريال سعودي.

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واعترف الظفِيْري، فِيْ تصريحات متلفزة مساء الثلاثاء الماضي، بـ “تحريضه” الغريب على مغادرة النادي الأهلي، بعد هبوط فريقه الأول لكرة القدم إلَّى الدرجة الأولى فِيْ الدوري الأصفر.

– إذن .. وكيل أعمال عبد الرحمن غريب يعاقب !

وفِيْ هذا السياق قال الشيخي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين “تويتر” “لا يجوز معاقبة جراح الظفِيْري على حديثه عَنّْ (تحريض) اللاعب عبد الرحمن غريب”.

وشدد القانوني الرياضي على أن التحريض لا يتم إلا عَنّْدما يثبت أن غريب أنهى عقده مع الأهلي. لسبب غير قانوني.

سأل أحمد الشيخي. وقال “هل فسخ غريب عقده بشكل غير منتظم لمعاقبة اللاعب والوسيط .. أم وافق الأهلي على انتقاله”

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يشار إلَّى أن الأهلي أعلن فِيْ وقت سابق موافقته على انتقال غريب إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي النصر، إثر ضغوط من اللاعب.