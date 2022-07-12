بعد تراجع العملة الأوروبية الموحدة.. هل نرى اليورو بـ 0.85 دولار

انخفض اليورو الأوروبي تدريجياً عَنّْ عرشه ليتساوى مع الدولار الأمريكي بسعر صرف واحد. هل سنرى اليورو مرة أخرى عَنّْد 0.85 دولار

وصلت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” إلَّى أدنى مستوى لها على الإطلاق فِيْ 26 أكتوبر 2000، عَنّْدما سجلت 0.8225 دولار، وهُو أدنى سعر تاريخي لليورو.

تراجعت قيمة سعر صرف اليورو لتتساوى مع الدولار (واحد لواحد) بعد ظهر الثلاثاء، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عامًا.

يشار إلَّى أن اليورو يتعرض لضغوط فِيْ الأسواق المالية منذ فترة طويلة، لأسباب نابعة من آثار حرب أوكرانيا التي أثرت على أوروبا بشكل خاص، والسيطرة المحافظة نسبيًا على التضخم من قبل البنك المركزي الأوروبي.

جاء ضعف اليورو بشكل غير مواتٍ فِيْ البيئة الحالية التي تشهد معدلات تضخم عالية نسبيًا، لأنه كلما انخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة، ستصبح العملات الأخرى مثل الدولار أقوى، ومن ثم قيمة السلع القادمة إلَّى منطقة اليورو سوف يرتفع، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلَّى تفاقم التضخم.

مع انخفاض قيمة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، سيتعين على المستهلكين فِيْ منطقة اليورو زيادة نفقاتهم من أجل تغطية تكاليف المعيشة وهذا الانخفاض ينذر فِيْ المقام الأول بمزيد من الارتفاع فِيْ أسعار الطاقة والمواد الخام.

يصل اليورو إلَّى 0.85 دولار

وفقًا لديلي فوركس، من المحتمل جدًا أن نستمر فِيْ رؤية الكثير من الضغط الهبوطي على اليورو، وفِيْ هذه المرحلة ينخفض ​​السوق بشكل كبير.

وفقًا لتقرير ديلي فوركس، من المحتمل جدًا حدوث كسر باليورو دون التكافؤ، عَنّْدما تنظر إلَّى الرسم البياني طويل الأجل، يمكنك تقديم حجة لليورو للانتقال إلَّى المستوى طويل الأجل البالغ 0.85 دولار.

إذا كان من الصعب القول أن هذا التراجع سيحدث بسهُولة، ولكن يمكن القول إنه يتحرك للأمام، علاوة على ذلك، من الضروري النظر فِيْ احتمال أن يكون هذا السوق سوقًا متقلبًا للغاية.

إذا لم يكن من الواضح كَيْفَ ستتغير الأمور فِيْ أي وقت قريبًا، فالشيء الثابت هُو أن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي يواصل رؤية أسباب تشديد الخناق، وبالتالي دفع الدولار الأمريكي للارتفاع مقابل كل شيء تقريبًا.

طالما استمر التضخم فِيْ الازدياد فِيْ الولايات المتحدة، وقلق الأوروبيون بشأن الحفاظ على قوة العمل لديهم، فلا معَنّْى للاعتقاد بأن اليورو سيتحول فجأة إلَّى عملة قوية.

فِيْ الواقع، كَمْا جاء فِيْ التقرير، سنستمر فِيْ رؤية اليورو ينخفض ​​فِيْ الجزء الأكبر من الصيف.