بعد تسريبات حمد الله.. فهد المولد “الغاضب” يرد على الاتحاد

علق فهد المولد جناح الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد السابق، على تسريبات قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مع النصر.

والمولد، المعتقل حاليا بتهمة تعاطي المنشطات، انتهى عقده رسميا مع نادي الاتحاد الشهر الماضي.

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وظهرت خلال الساعات الماضية اسم المولد فِيْ تسريبات قضية الحمدالله، حيث أبدى قادة النقابات استعدادهم للتنازل عَنّْ اللاعب من أجل الفوز مقابل التعاقد مع النجم المغربي.

* رد المولد على قضية الحمد الله “تسريبات”.

إلَّى جانب التسريبات، كتب الجناح الاتحادي السابق عبر حسابه بتطبيق “سناب شات” “فِيْ اللحظة التي تشعر فِيْها، عليك إثبات قيمتك لأحدهم … هِيْ اللحظة التي يتعين عليك فِيْها تركهم. . “

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واعتبرت الجماهِيْر رسالة الميلاد ؛ جاء ذلك رداً ملتوياً على إدارة النقابة برئاسة أنمار الهِيْلي، بعد أن بدا أنه خطط سراً للمغادرة.

وتجدر الإشارة إلَّى أن المولد هُو أحد أبناء نادي الاتحاد، وتخرج بفئاته العمرية المختلفة، قبل أن يتم ترقيته إلَّى الفريق الأول لكرة القدم، عام 2011.