بعد تصريح روح الأهلي.. جنش يسخر من سعد سمير

سخر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار لنادي المستقبل من تصريحات زميله سعد سمير بعد تصريحاته عن روح القميص الأحمر بعد فوز المستقبل بكأس الدوري المصري. . على حساب غزل المحلة.

وكتب جينش عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” “ألف شكر لكم أيها الرجال على عملكم وجهدكم، والحمد لله على أول بطولة لكم مع نادي المستقبل”.

كما رد على تصريحات سعد سمير لاعب الأهلي السابق، والتي قال فيها إنه بعد فوز المستقبل بكأس الرابطة، ورثت له ما نشأت به في النادي الأحمر من السعي لتحقيق الفوز و تحقيق البطولات بالنسبة لي الزملاء. في بيتي نادي الزمالك منذ الصغر روح البطولة. عيد سعيد.”

توج فريق فوسير الكروي الأول بكأس الرابطة بعدما تغلب يوشير على نظيره غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

حقق المستقبل علي غزال المحلة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، مساء الخميس، لأول مرة في تاريخ البطولة.

وسجل الأهداف المستقبلية كريم نيدفيد في الدقيقة 33، وسعد سمير في الدقيقة 40، وأحمد عطاغ في الدقيقة 60، ومحمد فاروق في الدقيقة 65، ومروان محسن في الدقيقة 79، فيما سجل غزل المحلة الهدف الوحيد. يحيى حامد في الدقيقة 90.