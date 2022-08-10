بعد تطويرها.. مصر تحدد مَوعِد عودة أهالي منطقة”مثلث ماسبيرو” إليها

كشفت وزارة الإسكان المصرية، اليوم، تفاصيل عودة سكان منطقة مثلث ماسبيرو إليها بعد تطويرها.

أخلت الحكومة المصرية هذه المنطقة المكتظة بالسكان بالقرب من كورنيش النيل قبل وقت طويل من تطورها.

يعد مشروع تطوير مثلث ماسبيرو نقلة نوعية فِيْ وسط البلاد على مساحة 70 فدانًا، ويضم مبنى الإذاعة والتلفزيون ووزارة الخارجية المصرية.

أكد د. عاصم الجزار وزير الإسكان المصري، أنه يتم حالياً إجراء الاستعدادات النهائية لإجراء القرعة وتسليم الوحدات السكنية فِيْ مشروع تنمية مثلث ماسبيرو بعد تطويره.

من جانبه قال مساعد وزير الإسكان الدكتور عبد الخالق إبراهِيْم إن منطقة مثلث ماسبيرو هِيْ حاليا فِيْ الغالب شركات خاصة وليست أملاك للدولة.

إجراءات الإسكان للعائدين إلَّى مثلث ماسبيرو

قال وزير الإسكان المصري إن إجراءات إسكان العائدين إلَّى المنطقة سيتم الإعلان عَنّْها من خلال محافظة القاهرة ووزارة الإسكان وصندوق التنمية العمرانية نهاية الشهر الجاري، بينما خلال شهر من الإعلان، سيتم الإعلان عَنّْ الأوراق المطلوبة. واستكَمْال المستندات ودفع رسوم تركيب عداد الكهرباء.

وأضاف الوزير أنه سيتم بعد ذلك تحديد الوحدات المخصصة لكل مواطن، وستبدأ عمليات التسليم وتحرير العقود فورًا، خلال شهر سبتمبر المقبل.

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، منطقة ماسبيرو الثلاثاء الماضي، لمتابعة معدلات تنفِيْذ المشروع، وقال “سيغير المشروع خريطة المنطقة من خلال استكَمْالها بعد الانتهاء من التطوير. الشغل.”

وأضاف، فِيْ بيان رسمي، أن السكان بمن فِيْهم أولئك الذين حصلوا على تعويض نقدي، أو سكن بديل، أو سيعودون إلَّى منطقة مثلث ماسبيرو فور الانتهاء من التطوير.

أكَمْلت الحكومة المصرية تطوير منطقة مثلث ماسبيرو خلال ثلاث سنوات، بحسب تصريحات متلفزة للدكتور عبد الخالق إبراهِيْم مساعد وزير الإسكان فِيْ مصر.

وقال إنه تم تعويض 3100 عائلة عَنّْ تملكهم لوحدات فِيْ منطقة مثلث ماسبيرو، فِيْما تم نقل 450 عائلة من مثلث ماسبيرو إلَّى حي الأسمرات.

يبلغ عدد العائلات التي ستعود إلَّى منطقة مثلث ماسبيرو حوالي 890 عائلة قررت العودة للوحدات السكنية بعد انتهاء مرحلة التطوير التي بدأتها الحكومة.

وبحسب بيانات حكومية سابقة، فإن تكلفة الوحدة بمنطقة مثلث ماسبيرو تتراوح بين 950 ألف جنيه ومليون جنيه، بينما يصل سعر المتر المربع الإداري بالمنطقة المطورة إلَّى 35 ألف جنيه، والمتر التجاري 80 ألف جنيه.