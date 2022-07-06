بعد تعادل الأهلي أمام الجونة ..مرتضى منصور يشعل حماس لاعبي الزمالك

أشعل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حماس لاعبي الفريق الأول بعد تعادل الأهلي مع الجونة.

وقرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، اقتطاع بعض أتعاب اللاعب خلال الفترة الحالية، وقبل مواجهة المقاولين العرب.

وعقد مرتضى منصور جلسة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني واللاعبين، خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، اليوم الأربعاء.

وقال منصور خلال جلسته مع اللاعبين “الفترة المقبلة تتطلب تركيزا مكثفا من الجميع لمواصلة مسيرة الانتصارات في الدوري الممتاز وكأس مصر الموسم الماضي والموسم الحالي”.

وشدد على ضرورة الفوز بالمباراتين المقبلتين المقاولون وغزل المحلة في الدوري، ونفس الشيء ينطبق على أي فريق يواجه الزمالك.

وختم “أنت الأفضل في الكرة المصرية، ولا داعي للقلق بشأن نتائج أي منافس، وعليك التركيز فقط على مبارياتنا والمنافسين الذين نواجههم للحصول على النقاط الثلاث في كل مباراة”.

الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون يوم 21 يوليو، في إطار الجولة 24 من مباريات الدوري المصري.

يشار إلى أن فريق الأهلي تعادل مع الجونة 0-0 أمس، في الجولة التاسعة والمؤجلة التي جمعت الفريقين، الليلة الماضية.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 51 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 45 نقطة.