بعد تعليق العقوبة.. حمد الله يرافق الاتحاد إلَّى القصيم

غادر الوفد الكروي للفريق الأول لنادي الاتحاد من مطار جدة متوجها إلَّى القصيم لمواجهة الرائد فِيْ دوري روشان.

مَوعِد مباراة الرائد والاتحاد فِيْ دوري روشان

يستضيف الاتحاد الرائد فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان للمحترفِيْن فِيْ تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة مساء الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

تُذاع مباراة الرائد والاتحاد على شبكة قناة SSC المالكة لحقوق البث التلفزيوني للمسابقات الرياضية السعودية.

حمدالله يطير إلَّى القصيم مع الاتحاد

وحضر عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد إلَّى المطار ببعثة العميد الذي كان فِيْ طريقه إلَّى القصيم لمواجهة الرائد، بعد رفع الإيقاف عَنّْه.

وكان المركز السعودي للتحكيم الرياضي قد أصدر قرارا بوقف عقوبة الحمدالله، والتي وافقت عليها لجنة المحترفِيْن لاتحاد الكرة، بوقفه لمدة أربعة أشهر فِيْ الخليفة من التسجيلات الصوتية التي كشفت التفاوض معه خلال الفترة المحمية من عقده مع. نادى النصر.