بعد تعليق عقوبته.. حمد الله يضرب نجم الاتحاد فِيْ التدريبات !

ظهر النجم المغربي الكبير، عبد الرزاق حمدالله، فِيْ التدريبات “الجماعية” لنادي الاتحاد، ظهر الأربعاء، للمرة الأولى، بعد تعليق عقوبته.

ووقف مركز التحكيم الرياضي عقوبة “إيقاف” حمدالله مؤقتا، حتى القرار النهائي، فِيْ الشكوى المقدمة من مجلس إدارة نادي النصر.

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وأعلنت لجنة المحترفِيْن السعودية فِيْ وقت سابق، تعليق النجم المغربي الكبير “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر، وهُو لعبت من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

* حمدالله يمزح مع زملائه فِيْ نادي الاتحاد

وبحسب مقاطع فِيْديو تم نشرها من التدريب النقابي، فإن عبد الرزاق حمدالله كان فِيْ مزاج رائع وحالة نفسية رائعة، يبتسم باستمرار ويمزح مع زملائه.

حتى النجم المغربي الكبير ظهر فِيْ وضع “مجهُول” يمزح مع النجم الشاب نور الدين البحر صانع ألعاب الفريق.

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عبد الرزاق حمدالله أصر على معاقبة البحار بعد إحدى الألعاب المشتركة. حيث “يضرب” أذنه، فِيْ مشهد مضحك للغاية.

جدير بالذكر أن الحمدالله أبدى فِيْ وقت سابق إعجابه الشديد بـ “إمكانات” البحار، متوقعا أن يكون النجم الأول للنقابة فِيْ الفترة المقبلة.