بعد تعهدها بـ”إطعام العالم”.. الهند قد تلجأ لاستيراد القمح

يبدو أن الحكومة الهندية، التي أعلنت استعدادها، منذ عدة أشهر، لإطعام العالم، قد تفكر بجدية فِيْ استيراد الحبوب من الخارج.

وبحسب وكالة “بلومبيرج” اليوم الأحد، بعد أقل من أربعة أشهر من إعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بجرأة أن بلاده مستعدة “لإطعام العالم” بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ 24 فبراير، أصبح من الواضح أن الحكومة الهندية بحاجة إلَّى إعادة النظر فِيْ استيراد الحبوب.

وأضافت الوكالة أنه حتى قبل أن يتعهد مودي، بدأت موجة قياسية من الطقس الحار فِيْ مارس / آذار تهدد إنتاج القمح فِيْ الهند.

أدى هذا إلَّى خفض الإنتاج ورفع الأسعار المحلية، مما جعل الحياة اليومية أكثر تكلفة لمئات الملايين من الهنود، الذين يستخدمون الحبوب فِيْ صنع الأطعمة الأساسية.

ودفعت المؤشرات التي تشير إلَّى عدم تحقق حصاد القمح الوفِيْر الحكومة إلَّى فرض قيود على الصادرات فِيْ منتصف مايو.

انخفضت احتياطيات الهند فِيْ أغسطس إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ 14 عامًا، وفقًا لبيانات من مؤسسة الغذاء الهندية، بينما بلغ تضخم القمح الاستهلاكي حوالي 12٪.

يشار إلَّى أن النقص الذي يلوح فِيْ الأفق وارتفاع الأسعار، تستعد السلطات حاليا للشراء من الخارج.

تتوقع السلطات حاليًا أن يكون محصول القمح فِيْ 2022-22 حوالي 107 مليون طن، انخفاضًا من تقديرات فبراير البالغة 111 مليونًا. قد لا يزال هذا متفائلاً للغاية حيث يتوقع التجار والمصانع 98 مليون إلَّى 102 مليون طن.

خفض الإنتاج

يقول مزارعون وتجار إن عدم انتظام هطول الأمطار فِيْ مناطق زراعة الحبوب فِيْ الهند، وموجة الحر فِيْ الصين، والفِيْضانات فِيْ بنغلاديش، وتقليص المحاصيل فِيْ فِيْتنام، من المرجح أن تقلل من إنتاج 4 من أكبر 5 منتجين للأرز فِيْ العالم.

أظهرت بيانات من وزارة الطقس بالولاية أن أكبر الولايات المنتجة للأرز فِيْ الهند، بيهار وجارخاند وغرب البنغال وأوتار براديش، سجلت عجزًا فِيْ هطول الأمطار الموسمية يصل إلَّى 45٪ حتى الآن هذا الموسم.

وقد أدى ذلك جزئيًا إلَّى انخفاض بنسبة 13٪ فِيْ زراعة الأرز هذا العام، الأمر الذي قد يؤدي إلَّى انخفاض الإنتاج بمقدار 10 ملايين طن، أو حوالي 8٪ عَنّْ العام الماضي، وتراجعت مساحة زراعة الأرز مع تحول بعض المزارعين إلَّى الزراعة. البقوليات والبذور الزيتية، وفقًا لرئيس جمعية مصدري الأرز فِيْ الهند، بي فِيْ كريشنا راو.

انخفاض الإنتاج أمر مؤكد، لكن السؤال الكبير الذي يطرحه أحد المتداولين فِيْ مومباي هُو، كَيْفَ سيكون رد فعل الحكومة الهندية ويتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل طفِيْف لتقليل الصادرات.

على الرغم من أن الهند هِيْ ثاني أكبر دولة منتجة للقمح فِيْ العالم، إلا أنها لم تكن مصدرًا رئيسيًا للقمح. كَمْا أنها لم تستورد الكثير، حيث بلغت مشترياتها الأجنبية حوالي 0.02٪ من الإنتاج سنويًا. كانت البلاد مكتفِيْة ذاتيا إلَّى حد كبير.

ارتفع سعر القمح إلَّى ما يقرب من 14 دولارًا للبوشل فِيْ شيكاغو فِيْ أوائل مارس، حيث هددت الحرب فِيْ أوروبا مصدرًا رئيسيًا للصادرات العالمية. فقدت الأسعار الآن كل هذه المكاسب مع تلاشي مخاوف العرض. لقد عاد إلَّى ما دون 8 دولارات، مما يخفف بعض الضغط على الاقتصادات النامية التي تواجه تحديات لإطعام شعوبها.