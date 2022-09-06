بعد تغريداته فِيْ قضية النصر.. “غرامة وتحذير” ضد رئيس الخليج

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع غرامة وتحذير لعلاء بن صالح الهمل رئيس نادي الخليج.

كشفت لجنة الانضباط مخالفة رئيس نادي الخليج الذي مثله الحامل بنشره تغريدات عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، مما أثار الرأي العام لإدخال معلومات غير صحيحة وعدم الامتثال. واجب السرية. ، وفقًا للوائح الانضباط والأخلاق.

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وجاءت قرارات لجنة الانضباط على النحو التالي

أولاً ثبت مخالفة الرئيس الخليجي علاء بن صالح الهمل للمادتين (50-4) و (81-3) من لائحة الأخلاق والانضباط.

ثانياً إلزام رئيس نادي الخليج علاء بن صالح الهمل بدفع غرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال تدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ثالثاً حذر رئيس نادي الخليج علاء بن صالح الهمل من إثارة الرأي العام بنشر معلومات غير صحيحة وعدم الإخلال بواجب السرية والإفصاح عَنّْ أي معلومات تتعلق بملف تنظر فِيْه اللجان القضائية التابعة للاتحاد.

رابعاً القرار القابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الأخلاق والانضباط.

ماذا قال الرئيس الخليجي

وتحدث علاء الهمل، رئيس نادي الخليج، عَنّْ ملف النادي والمطالبات المالية، وقضية النادي مع النصر، فِيْ رسائل عبر حسابه على موقع “تويتر” فِيْ أغسطس الماضي، والتي كانت كالتالي

“لم نكن نريد تدخل إعلامي لأننا ما زلنا ننتظر الرد على استفساراتنا من لجنة الكفاءة بعد إرسال بيانهم الأخير، ولكن بما أن الحديث جاء من الإخوة الأعزاء فِيْ لجنة الكفاءة، فمن واجبنا أن نشرح بالتفصيل .

صدر القرار عَنّْ لجنة فض المنازعات بتاريخ 12/24/2022 بحكَمْ نادي ديل جولفو، والقرار قابل للاستئناف، بشرط أن يطلب أحد الطرفِيْن كتابة أسباب القرار خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار. من القرار وفقًا للمادة 26، التي تنص على أنه يرسل أسباب القرار كتابيًا إلَّى جميع الأطراف.

لم نتلق أي رد خلال العشرة أيام مما يجعل القرار نهائيًا.

⁃ ولكي نكون فِيْ الجانب الآمن بعثنا برسالة إلَّى مركز التحكيم الرياضي بتاريخ 30/1/2022 سألنا فِيْها عما إذا كان هناك استئناف من الإخوة بنادي النصر على القرار، وجاء الرد بتاريخ 1/31. / 2022 وجاءت الإجابة بأنهم لم يتلقوا أي طلب استئناف.

وعَنّْدما لم نتسلم المبلغ، معتبرين أن القرار أصبح نهائيًا، أرسلنا خطابًا بتاريخ 9/3/2022 إلَّى لجنة الانضباط، وجاء الرد من خطاب وجهه السكرتير القانوني للجنة التأديب. الى الاخوة فِيْ نادي النصر بتاريخ 8/5/2022 مع بيان بالتنفِيْذ الكامل للقرار وتسليم المستندات الثبوتية.

إذا تم النظر فِيْ الدعوى ولم تصبح نهائية فكَيْفَ يصل خطاب إلَّى إخوان نادي النصر مع التنفِيْذ الكامل للقرار

بعد صدور شهادة الكفاءة للاخوة فِيْ نادي النصر تواصلنا مع الاخوة فِيْ لجنة الكفاءة وجاء الجواب مع شكر اللجنة على وجود شيك مصدق واتصلوا بالنادي – يستقبل النصر ويضع نادي النصر فِيْ الصورة من خلال نفس الايميل

وجاء رد من الإخوة فِيْ نادي النصر الذين أرسلوا طلبًا لأسباب القرار ولم يتلقوا ردًا حتى الآن!

⁃ بعد ذلك مباشرة، تلقينا بريدًا إلكترونيًا من لجنة الكفاءة يطالبنا بتجاهل البريد الإلكتروني السابق، نظرًا لعدم تلقي نادي النصر ردًا من غرفة تسوية المنازعات حتى الآن، وأن القرار لم يكن نهائيًا.

لقد فوجئنا بالرد وأرسلنا خطابًا بجميع التفاصيل المذكورة أعلاه، إلَّى جانب الوثائق والمراسلات الرسمية، ولم نتلق ردًا حتى الآن.

كَمْا بعثنا برسالة إلَّى لجنة الانضباط بتاريخ 22/8/2022 للاستفسار عَنّْ الأمر، لأن القرار بالنسبة لنا قد حصل على معالجة نهائية، لأنه كَمْا ذكرنا لم يصلنا خلال 10 أيام بعد صدور القرار. قرار. وهُو مذكور بوضوح فِيْ المادة 26 وننتظر الجواب.

فِيْ الختام، لا نسعى إطلاقا إلَّى الإخلال بكفاءة إخوان نادي النصر، ونتمنى لهم كل التوفِيْق، ولكن فِيْ نفس الوقت نسعى للحفاظ على حقوق نادي الخليج من خلال التواصل المباشر مع هؤلاء. المعَنّْية. سلطات.”

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