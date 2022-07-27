بعد تفاؤل بعودة صادرات الحبوب الأوكرانية.. روسيا الصفقة قد تنهار

أعلن وزير الدفاع التركي رسمياً، اليوم الأربعاء، عَنّْ افتتاح مركز تنسيق الصادرات فِيْ اسطنبول، بعد اتفاق تاريخي برعاية الأمم المتحدة أبرم الأسبوع الماضي.

وأشار خلوصي أكار إلَّى أن أكثر من 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة فِيْ الموانئ الأوكرانية، وأن استئناف صادرات الحبوب سيفِيْد العالم.

وأكد استمرار التخطيط لتصدير أولى شحنات الحبوب الأوكرانية، قائلا إنه لا داعي لإزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية فِيْ هذه المرحلة.

وكان مسؤول تركي كبير قال فِيْ وقت سابق إن السفِيْنة الأولى من المرجح أن تغادر موانئ البحر الأسود فِيْ غضون أيام قليلة، بحسب “رويترز”.

لكن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو صرّح بسرعة أن “صفقة الحبوب” يمكن أن تنهار إذا لم تُزال العوائق أمام الصادرات الزراعية الروسية على الفور، بحسب وكالة إنترفاكس.

ونقلت “إنترفاكس” عَنّْ رودينكو قوله إن شحنات الحبوب من أوكرانيا “ستبدأ قريبًا”، معربًا عَنّْ أمله فِيْ استمرار الصفقة.

ووقعت روسيا وأوكرانيا الاتفاق يوم الجمعة بوساطة أنقرة والأمم المتحدة لاستعادة صادرات الحبوب والأسمدة التي أعاقتها الحرب لتخفِيْف أزمة الغذاء العالمية.

سيشرف مركز التنسيق المشترك (JCC) فِيْ اسطنبول على السفن المغادرة من ثلاثة موانئ أوكرانية، حيث يجب على السفن الالتفاف على الألغام، وسيقوم بإجراء عمليات تفتيش على السفن القادمة “بحثًا عَنّْ الأسلحة”. جميع السفن تمر عبر المياه التركية.

وقال مسؤول تركي إنه تم وضع جميع التفاصيل، بما فِيْ ذلك طريق آمن للسفن لا تتطلب إزالة الألغام البحرية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عَنّْ هُويته “لن يستغرق الأمر أكثر من بضعة أيام. يبدو أنه سيتم تنزيل الحبوب الأولى هذا الأسبوع وسيتم تصديرها من أوكرانيا”.

تعرضت الصفقة للخطر على الفور، بعد أن أطلقت روسيا صواريخ كروز على أوديسا، أكبر أوكرانيا، صباح السبت، بعد 12 ساعة فقط من حفل توقيع الصفقة فِيْ اسطنبول.

لكن موسكو وكييف قالتا إنهما ستمضيان قدما فِيْ الاتفاق، وهُو أول اختراق دبلوماسي كبير فِيْ الصراع، وهُو الآن فِيْ شهره السادس.

ستقوم جميع الأطراف بتعيين ممثلين فِيْ JCC لمراقبة تنفِيْذ الخطة.

يشار إلَّى أن أوكرانيا وروسيا كانتا تمثلان نحو ثلث صادرات القمح العالمية قبل أن تغزو روسيا جارتها فِيْ 24 فبراير.