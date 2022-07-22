بعد توقيع اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.. رسالة تحذير أوروبية

رحب الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بالاتفاقية الموقعة فِيْ اسطنبول للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية، داعيًا إلَّى “تنفِيْذها السريع”.

وكتب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على تويتر، بحسب وكالة فرانس برس، “اتفاق اسطنبول خطوة فِيْ الاتجاه الصحيح، وندعو إلَّى تنفِيْذه بسرعة”.

توصلت أوكرانيا وروسيا إلَّى اتفاق مع تركيا والأمم المتحدة بشأن نقل الحبوب الأوكرانية العالقة فِيْ موانئ البحر الأسود إلَّى الأسواق العالمية، سيتم بموجبه تأمين ممرات آمنة لمرور السفن التجارية فِيْ البحر الأسود.

ووقع الاتفاق الجمعة فِيْ قصر دولما بهجة فِيْ اسطنبول، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصل على وجه السرعة إلَّى اسطنبول مساء الخميس، ووزيري الدفاع التركي والروسي، والوزير الأوكراني المسؤول عَنّْ شؤون البنية التحتية.

الاتفاقية، التي تم التفاوض عليها منذ أبريل الماضي مع كييف وموسكو بدعم من جوتيريش، ستجلب الراحة للمجتمع الدولي، خاصة وأن الطرفِيْن المتحاربين وحدهما يمثلان 30٪ من تجارة القمح العالمية.

ترى أوكرانيا أنه يمكن استئناف صادراتها من ثلاثة موانئ أوديسا وبيفديني وتشورنومورسك. وتأمل أن تتمكن فِيْ المستقبل من زيادة عدد الشحنات.

تمت الموافقة على الاتفاقية لفترة أولية مدتها 4 أشهر، وهُو الوقت الذي تستغرقه إزالة 25 مليون طن مكدسة فِيْ الصوامع فِيْ أوكرانيا.

فِيْ المقابل، تخلّى المفاوضون عَنّْ إزالة الألغام فِيْ البحر الأسود لضيق الوقت (والتي كان الأوكرانيون قد زرعوها بشكل أساسي لحماية سواحلهم). لكن السفن الأوكرانية سترافق الشحنات حتى تغادر مياهها الإقليمية.

سيتم إنشاء مركز للرصد والتنسيق فِيْ اسطنبول يضم ممثلين عَنّْ جميع الأطراف والأمم المتحدة.

كَمْا ستجري عمليات تفتيش على السفن المغادرة والمتوجهة إلَّى الموانئ الأوكرانية فِيْ أحد موانئ اسطنبول. لكن لم يتضح من الذي سينفذ العملية المعقدة، وسط مخاوف من موسكو، التي تريد ضمان عدم جلب سفن الشحن أسلحة إلَّى أوكرانيا، قبل أن تعود بالقمح والحبوب الأخرى.