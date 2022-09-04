بعد جاهزية سالم.. غيابات الهلال أمام الفتح

يستعد فريق نادي الهلال لكرة القدم الأول لمواجهة الفتح الليلة، “الأحد”، على استاد الأمير عبد الله بن جلوي الرياضي بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لموسم 2022-2023 من دوري روشان السعودي. “.

تلقى الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز دفعة معَنّْوية كبيرة قبل مباراة الفتح، بعد أن أعطى الطاقم الطبي سالم الدوسري الضوء الأخضر لمرافقة بعثة الفريق إلَّى الأحساء.

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جاء قرار الفريق الطبي بعد إجراء الفحوصات الطبية على سالم الدوسري، لتحديد مكان إصابته العضلية، مما أظهر سلامة اللاعب واستعداده للمشاركة فِيْ مباراة الفتح.

وفِيْ سياق متصل، تأكدت مشاركة الظهِيْر ياسر الشهراني فِيْ مباراة الهلال والهلال، بعد تعافِيْه من إصابة فِيْ عضلة ربلة الساق وغيابه عَنّْ الملاعب لفترة طويلة.

غياب الهلال أمام الفتح

بعد التأكيد على تصرف سالم الدوسري وياسر الشهراني، تم تقليص قائمة غيابات الهلال أمام الفاتح إلَّى 4 لاعبين، الكوري جانغ هِيْون سو، عبد الإله المالكي، صالح الشهري، متعب. المفرج “.

يشار إلَّى أن الهلال سيسافر إلَّى الدوحة بعد مباراة الفتح استعدادًا لمواجهة الزمالك المصري يوم الجمعة المقبل فِيْ مباراة كأس السوبر لوسيل بين بطلي الدوري السعودي والمصري على استاد لوسيل، والتي من المقرر أن تستضيف نادي لوسيل. نهائي كأس العالم 2022 فِيْ قطر.

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