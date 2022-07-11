بعد جدل ومخاوف.. المركزي العراقي يحسم فِيْ قضية سعر صرف الدينار

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الأحد، عَنّْ نائب محافظ عمار خلف، أن “المركزي” لا يرى أي مبرر لتغيير سعر صرف الدينار، فِيْما أشارت إلَّى أن الوضع الاقتصادي هُو المعيار الرئيسي فِيْ ذلك.

كَمْا أكد أنه لا توجد خطط مستقبلية للقيام بذلك فِيْ السنوات الثلاث إلَّى الخمس المقبلة.

وقال نائب محافظ البنك المركزي “سعر الصرف فِيْ الوقت الحاضر – برأينا كسلطة نقدية – لا مبرر لتغييره”، موضحا أن “تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية ووفقها. للظروف “.

وأشار إلَّى أنه “خلال السنوات من 2004 وحتى الآن تغير سعر الصرف أكثر من مرة حسب الظروف سواء بالارتفاع أو الانخفاض”.

وأضاف أن “الظرف الاقتصادي هُو الحاكَمْ الرئيسي ولا توجد خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف”.

وأوضح أن “السياسة النقدية من مزاياها المرونة بشكل عام، وليس من الجيد تغيير سعر الصرف بسرعة لأنها تربك الأسواق وتضعف الاقتصاد”.

أثارت تصريحات نواب فِيْ مجلس النواب العراقي بشأن إمكانية تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي مخاوف من تأثير ذلك على السوق المحلية التي تعتمد على الواردات من الخارج.

استقرت أسعار صرف الدولار فِيْ العراق أمس السبت، وبلغت أسعار البيع 1484 ديناراً للدولار، فِيْما بلغت أسعار الشراء 1483 ديناراً للدولار.

وبلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، فِيْما حدد سعر بيعه للمصارف 1460 ديناراً، فِيْما بلغ سعر البيع للمواطن 1470 ديناراً للدولار الواحد.