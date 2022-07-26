بعد جرعة الكيماوي الأولى ما التغيرات التي تطرأ على المريض ، يعتبر العلاج الكيميائي نوع من العلاجات التي تكون خاصة بالأمراض السرطانية، وتستعمل هذه المواد الكيميائية والأدوية للقضاء على الخلايا السرطانية والعمل على تقليل نمو الخلايا السرطانية الخبيثة علما أن هذه الخلايا السرطانية في الوقت المعتاد تنمو وتنوع بشكل سريع جداً بالنسبة للخلايا الطبيعية الأخرى الموجودة في جسد الإنسان.

بعد جرعة العلاج الكيماوي الأولى

عادة تظهر العديد من الأعراض على المريض بعد الجرعة الأولى من العلاج الكيميائي، والتي تختلف من شخص لآخر، أو قد تظهر جميعها في مريض واحد وقد يظهر بعضها عند مريض آخر.

يمكن أيضًا ملاحظة هذه الأعراض من قبل الأشخاص المحيطين بالمريض، أو قد يلاحظها المريض أحيانًا فقط، ومن أهم هذه الأعراض ما يلي

اختلاف أو تغير في الوزن

من الشائع أن يكتسب المرضى أو ينقصوا الوزن بعد الجرعة الأولى من العلاج الكيميائي، ولكن حالات فقدان الوزن هي الأكثر شيوعًا، وينتج هذا عن قلة الشهية أو الرغبة في تناول الطعام نتيجة عوامل عديدة مثل صعوبة في البلع الشعور بأن طعم الطعام سيء. وجود تقرحات بالفم أو بالجهاز الهضمي. اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو الإمساك.



تغيرات الشعر

يعتبر تساقط الشعر شائعًا لدى مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي، ولكن لحسن الحظ، يمكن إعادة نمو الشعر بعد الانتهاء من العلاج، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت.

تغيرات في الجلد والأظافر

الجلد الجاف يصاحب الخضوع للعلاج الكيميائي، والذي عادة ما يكون مصحوبًا بحكة، وأحيانًا تظهر علامات الطفح الجلدي على جلد المريض، بالإضافة إلى ظهور تشققات ونتوءات على الأظافر.

وجود تورم في بعض أجزاء الجسم

قد تنتفخ بعض أجزاء الجسم، مثل القدمين، بعد الخضوع للعلاج الكيميائي، بسبب وجود كميات كبيرة من اللمف في ذلك المكان.

قد لا تظهر هذه الأعراض لدى بعض المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي، لكن لا داعي للقلق، لأن هذا لا علاقة له بفاعلية الدواء.

الآثار الجانبية بعد جرعة العلاج الكيميائي الأولى

ليس من الضروري أن تظهر جميع الآثار الجانبية بعد جلسة العلاج الكيميائي الأولى، ولكن غالبًا ما يحدد نوع الدواء الذي يتلقاه المريض خلال تلك الجلسة ما إذا كانت هناك آثار جانبية تحدث أم لا.

عادة ما تتشابه أعراض العديد من العلاجات المستخدمة في جلسات العلاج الكيميائي مع الآثار الجانبية التي تظهر على المريض، وقد يظهر بعضها على الفور أو قد يستغرق بضعة أيام أو شهور.

كما يجب على المريض إبلاغ الطبيب بعد حالته بجميع الأعراض الجانبية التي يشعر بها، وهي كالتالي القيء والغثيان. تساقط الشعر؛ الإسهال أو الإمساك. فقدان الرغبة في الأكل. ارتفاع درجة حرارة الجسم؛ وجود تقرحات بالفم واللثة. سهولة الإصابة بكدمات أو قطع.



نصائح موصى بها لاتباعها بعد جرعة العلاج الكيميائي الأولى

هناك بعض الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تقليل شدة الآثار الجانبية التي تظهر على المريض بعد الجلسة الأولى من العلاج الكيميائي، بالإضافة إلى نصيحة الطبيب المشرف، ومن أهم هذه النصائح ما يلي النوم لساعات كافية في اليوم. اشرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء، لتقليل خطر جفاف الجلد الناتج عن جلسات العلاج الكيميائي. تناول الطعام في أي وقت يريد المريض تقليل الكيلوجرامات التي يفقدها الجسم بسبب فقدان الشهية. محاولة ممارسة الأنشطة اليومية بشكل طبيعي لإلهاء المريض عن التفكير في مرض السرطان. لا تعزل نفسك أو تجلس في غرفة مظلمة. بل يجب عليك الخروج مع الأصدقاء والجلوس مع عائلتك لتغيير الحالة النفسية للمريض. خذ الأدوات التي يحبها المريض والتي تساعد على تحسين حالته النفسية أثناء العلاج، مثل أدوات الرسم أو بعض الكتب على سبيل المثال. لتجنب الشعور بالمرض، يوصى بتناول الأدوية المضادة للغثيان أو الجلوس في مكان مفتوح للتنفس بشكل جيد. ممارسة الأنشطة أو الرياضة التي تعزز الحالة النفسية للمريض، حيث يساعد ذلك بشكل كبير في تحسين كفاءة العلاج.



أهم النصائح للتعامل مع مريض السرطان

على الرغم من الحالة النفسية السيئة للعائلة والأصدقاء في حال خضوع المريض للعلاج الكيميائي بينهم، يجب أن يتكاتفوا لمساعدة ذلك الشخص على تجاوز محنته وتحسين حالته النفسية ونشر الأمل والطمأنينة.

تشجيع المريض والوقوف بجانبه يساعد في تحفيزه لبدء العلاج والالتزام بالحياة، لذلك يجب اتباع ما يلي الوقوف بجانب المريض طوال فترة العلاج. استمع إليها وانتبه إليها ولا تشتت انتباهك. شجعه وكرر أنه لا بأس من تحسين حالته النفسية. حضور جلسات العلاج الكيماوي معه والترويح عنه.



التوقعات بعد جرعة العلاج الكيميائي الأولى

عادة ما يشعر المريض بالقلق من الأعراض التي ستظهر عليه قبل الجلسة، كما يؤكد الطبيب على ضرورة وجود شخص مرافق مع المريض، لأنه لا يعرف الأعراض التي قد تظهر على المريض بعد الجلسة.

عادة، بعد جلسة العلاج الكيميائي، يصاب الشخص بالتعب، ولكن إذا لم يحدث ذلك بعد انتهاء الجرعة مباشرة، يجب على المريض الراحة وعدم بذل أي جهد لمدة يومين بعد الجلسة.

عادة ما تختفي هذه الأعراض فورًا بعد جلسات العلاج الكيميائي، ولكن يجب إجراء بعض الاختبارات التي يطلبها الطبيب للتأكد من أن هذه الآثار الجانبية لا تؤثر على عضو معين من الجسم.

ما هو معدل الشفاء من السرطان

يعتمد معدل الشفاء من السرطان على المعدل الإجمالي للحالات المتعافية التي لم تنتكس بين نسبة المرضى الذين يتلقون العلاج، ومرضى السرطان الذين لا يعانون من مضاعفات.

وهناك أيضًا بعض العوامل التي تحدد احتمالية شفاء المصاب، وهي عمر المريض. حالة المريض الصحية. موقع السرطان. متى تم تشخيص الحالة

في كثير من الأحيان، يصعب التنبؤ باحتمالية تعافي الشخص بسبب تفاعل العديد من العوامل التي تحددها، ولكن يمكن للطبيب المعالج أن يتنبأ بمعدل الشفاء المحتمل.

كم من الوقت يبقى العلاج الكيماوي في الجسم

هناك العديد من العوامل التي تحدد الفترة التي تبقى خلالها المادة الكيميائية في الجسم، مثل عمر المريض. حالة الشخص الصحية. كفاءة كل من الكلى والكبد.

عادة، يعمل الكبد والكلى على تكسير الدواء وطرده من الجسم عن طريق البول أو البراز، لكن بعض الأدوية التي يتناولها المرضى بالإضافة إلى الجلسات يمكن أن تطيل مدة العلاج الكيميائي في الجسم.

في الغالب، تستغرق مدة العلاج الكيميائي في الجسم بضع ساعات، وفي بعض الحالات قد تستمر لعدة أيام.

هل العلاج الكيميائي يساعد في علاج السرطان

يعمل العلاج الكيميائي على القضاء على الخلايا السرطانية باستخدام بعض أدوية العلاج الكيميائي القوية التي توقف نمو الخلايا السرطانية الخبيثة وتقتلها.

كما أنه يساعد في قتل أي خلايا غير سرطانية سريعة النمو، لذلك من الممكن الاعتماد على العلاج الكيميائي وحده في علاج العديد من الأمراض الأخرى مثل الأمراض التي تصيب نخاع العظام. اضطرابات الجهاز المناعي.

ولكن أيضًا الطبيب وحده هو الذي يقرر ما إذا كانت الحالة تتطلب أدوية إضافية غير جلسات العلاج الكيميائي أم لا.

من الاحتمال أن تتسبّب جلسة العلاج الكيماوي الأولى ببعض الاجهاد الجسدي والإرهاق، بالإضافة إلى بعض الآثار السلبية التي يمكن أن تتراوح شدّتها ما بين خفيفة أو متوسطة إلى قوية التأثير، لذلك ينصح الأطباء المصابون بأخذ كمية كافٍية من الراحة؛ لتوفير راحة كافية للجسد ، وتسريع فترة الشفاء بعد العلاج.