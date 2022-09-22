بعد حجازي وطارق حامد.. لاعب مصري ثالث فِيْ الطريق إلَّى الاتحاد

يبدو أن مجلس إدارة نادي الاتحاد سيفتح الطريق للتعاقد مع لاعب مصري ثالث. لتعزيز صفوف فريق كرة القدم الأول، فِيْ الفترة المقبلة.

يضم أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد ثنائي مصري حاليًا فِيْ صفوفه. وهم “قلب دفاع المصري أحمد حجازي واللاعب العادي طارق حامد”.

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العميد يحتل المركز الثالث فِيْ جدول روشان لدوري المحترفِيْن السعودي برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل فِيْ 4 جولات حتى الآن.

* أكرم توفِيْق .. صفقة النقابة المحتملة

وفِيْ هذا السياق، أعلن أكرم توفِيْق الظهِيْر الأيمن لنادي الأهلي المصري، رغبته فِيْ دخول تجربة احترافِيْة، خلال الفترة المقبلة.

ارتبط اسم توفِيْق بـ “الانتقال” إلَّى الاتحاد، إما فِيْ الشتاء الماضي فِيْ ميركاتو “يناير 2022″، أو حتى هذا الصيف، لكن إصابته جعلت الصفقة صعبة.

واعترف توفِيْق، فِيْ تصريحات لـ “حساب الأهلي الرسمي”، بتلقيه عروض من إنجلترا وإيطاليا ونوادي خليجية. عقد رسمي معه.

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وأبدى اللاعب الشاب رغبته فِيْ الحصول على موافقة القلعة الحمراء، على رحيله للاحتراف، فِيْ الفترة المقبلة ؛ حيث لن يتم اتخاذ هذه الخطوة إلا بموافقة مجلس الإدارة.

وتجدر الإشارة إلَّى أن الاتحاد قد يعود إلَّى خيار أكرم توفِيْق الشتاء المقبل فِيْ حال رفع الحظر عَنّْ حرمان الفريق الأول من عقود كرة القدم ؛ بسبب العجز فِيْ مركز الظهِيْر الأيمن.