بعد حسم صفقة كونان.. النصر السعودي يحصل على موافقة نجم برشلونة

يقترب نادي النصر السعودي بقيادة موسالي المعمر من إبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يأتي ذلك حسبما أكدت صحيفة “الوئام” التي أشارت إلى أن ميراليم بيانيتش لاعب فريق برشلونة الأول لكرة القدم وافق على الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي. ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتبقى الصفقة حاليًا في تفاصيل العقد.

وأكدت شبكة كالتشيوميركاتو الإيطالية، أن فوز السعوديين يرغبون في ضم لاعب وسط برشلونة ميراليم بيانيتش، لتقوية قلب الدفاع العالمي في الموسم الجديد، بأمر من المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وتحاول إدارة النصر السعودي الاستفادة من رغبة برشلونة في التخلص من اللاعب البوسني، بالإضافة إلى حقيقة أن تشافي هيرنانديز مدرب النادي الكتالوني لا يعتمد عليه، ويريده الرحيل هذا الصيف.

وكانت إدارة النصر السعودية قد قررت التعاقد مع الإيفواري جيزلان كونان لمدة موسمين، كما اقتربت من التعاقد مع الحارس أوسبينا.