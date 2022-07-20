بعد حفظ التسجيلات.. تعرف على عقوبة حمد الله والاتحاد “المتوقعة”

كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ قرار اللجنة المهنية بحفظ التسجيلات المقدمة من نادي النصر ضد نادي الاتحاد والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، بحسب الدعوى التي رفعها النصر.

صعد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة موصلي المعمر، دعوى ضد حمدالله والاتحاد بإرسال تسجيلات صوتية إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” ولجنة الاحتراف فِيْ الاتحاد السعودي، بحجة تحريض الاتحاد. نادي على اللاعب مغادرة النصر والذهاب إلَّى صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الماضية.

اقرأ أيضا الاتحاد قريب من الانتصار فِيْ قضية الحمد الله. قرار تاريخي

عقوبة الاحتراف بحق الحمد الله والاتحاد

من جهته كشف المستشار القانوني سعود الرمان عَنّْ موقف الاتحاد فِيْ حال ادانته لجنة الاحتراف فِيْ التفاوض مع المغربي عبد الرزاق حمدالله رغم ارتباطه بعقد مع النصر.

وقال الرمان، خلال تصريحات للقناة الرياضية 24، “فِيْ حال إدانة نادي الاتحاد تكون العقوبة إنذار خطي وغرامة قدرها مليون ريال أو الإيقاف لمدّة أو فترتين للتسجيل، لمخالفته المادة. 64/4 من الاحتراف، للتفاوض أو الإذن بالتفاوض مع لاعب ما زال عقده ساريًا مع نادٍ آخر.

وأضاف أنه “فِيْما يتعلق باللاعب خالف المادة 10 من اللائحة، لأنه لا يستطيع التفاوض قبل دخول الفترة المجانية، آخر 6 أشهر مع ناديه، والعقوبة هِيْ إنذار مكتوب أو عقوبة لا تتجاوز 300 ألف ريال ووقف لا يتجاوز ستة أشهر وفق المادة 62 (1/5) “.

وتابع الرمان “أما وكيل اللاعب فغرامة اللاعب لا تتجاوز 500 ألف ريال مع سحب الرخصة، أما مدير الاحتراف بنادي الاتحاد فِيْتعرض لغرامة 300 ألف ريال. والتعليق “.

وكان حمدالله قد لعب فِيْ صفوف النصر خلال الفترة ما بين أغسطس 2022 ونوفمبر 2022، ثم أعلن الاتحاد تعاقده مع الحمد الله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولموسم ونصف.

أنظر أيضا..

النصر “يطرد” 25 لاعباً … ويكشف مطالبه فِيْ قضية الاتحاد وحمد الله

النصر يمنع الحمد الله “الشطب” … ويبرئ الاتحاد فِيْ قضية التسجيلات

مفاجأة النصر .. قرار “متوقع” ضد الاتحاد، وحمد الله يذهل الملايين