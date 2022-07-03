بعد حل مشاكل روبي ومحمود الجندي.. الشروع بتنفِيْذ مسلسل “رمضان كريم 2”

بعد تنفِيْذ الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم” الذي شارك فِيْه عدد من النجوم ومن بينهم روبي ومحمود الجندي وشريف سلامة وسيد رجب.

علمت “فوشيه” من مصادر خاصة أن المؤلف أحمد عبد الله يعمل حاليا على كتابة الجزء الثاني من العمل، بعد تأجيله لسنوات، حتى يتم عرضه على الجمهُور فِيْ شهر رمضان المقبل.

كَمْا سيتم عرض المسلسل بأبطاله الرئيسيين، الذين قدموا الجزء الأول، مع إضافة شخصيات جديدة، مثل الفنان صلاح عبد الله الذي يعيش فِيْ الحي.

تم تأجيل مسلسل “رمضان كريم” أكثر من مرة لسببين. الأول وفاة الفنان محمود الجندي الذي حل محله الفنان صلاح عبد الله، والثاني هُو طلاق الفنانة روبي من مدير العمل سامح عبد العزيز الذي رفض بدوره المشاركة فِيْه. الجزء الثاني خلال الفترة الماضية، ولكن بعد محاولات عديدة تم إقناعها بأن تقرر المشاركة فِيْ الجزء الجديد، والذي يتم إعداده حاليًا.

توفِيْ الفنان محمود الجندي، فِيْ أبريل 2022، عَنّْ عمر ناهز 74 عامًا، بأحد مستشفِيْات مدينة السادس من أكتوبر.

ودفن جثمان الفنان فِيْ مسجد الشيخ عبد الحكَمْ بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وكان الفنان محمود الجندي، قد أصيب بمرض قبل وفاته، وتم نقله إلَّى إحدى مستشفِيْات مدينة السادس من أكتوبر، حيث مكث قرابة 10 أيام حتى وفاته.

اشتهر محمود الجندي بصوت الموئل الحلو والغناء، وظهر فِيْ العديد من أعماله الفنية والمسرحية مقاطع غنائية. أصدر ألبومًا بعَنّْوان (فنان فقير) عام 1990، لكنه ادعى أنه حاول اقتحام الميدان. ليغني، لكنه لم يحب أن يكَمْل التجربة.

شارك فِيْ حرب أكتوبر عام 1973، حيث خدم فِيْ القوات الجوية لمدة 7 سنوات، وتم تكريمه فِيْ عدة مناسبات، وفِيْ 11 أبريل 2022 توفِيْ بنوبة قلبية.

تدور أحداث مسلسل “رمضان كريم” فِيْ شهر رمضان فِيْ إطار الحي الشعبي، حيث تحاول إحدى الفتيات المساس بمستواها الأسري والاجتماعي، فتلجأ إلَّى الكذب والتأكيد على أنها من عائلة ثرية. حتى تلتقي بشاب تقع فِيْ حبه.

المسلسل بطولة روبي وشريف سلامة ومحمود الجندي وكريم عفِيْفِيْ وسيد رجب وسلوى عثمان ومحمد لطفِيْ وريهام عبد الغفور ومحمد محمود وصبري فواز وتأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج السبكي. .