بعد حمد الله.. حَقيْقَة إلغاء عقوبة البلوي و”عودته” إلَّى الاتحاد !

حقق النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد، انتصارا كبيرا على فريقه السابق النصر، بعد رفع الإيقاف رسميا.

ووقف مركز التحكيم الرياضي عقوبة “إيقاف” حمدالله مؤقتا، حتى القرار النهائي، فِيْ الشكوى المقدمة من مجلس إدارة نادي النصر.

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وأعلنت لجنة المحترفِيْن السعودية فِيْ وقت سابق، تعليق النجم المغربي الكبير “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر، وهُو لعبت من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

ولم يكن حمدالله الوحيد الذي عوقب من قبل لجنة الاحتراف السعودية، لكن القرارات شملت أيضًا ؛ وقدم كل من المدير التنفِيْذي حامد البلوي والإداري مشعل السعيد استقالاتهم من مناصبهم فِيْ قلعة العميد.

– إذن .. هل سيعود البلوي والسعيد لنادي الاتحاد من جديد

وفِيْ هذا السياق نفى الصحفِيْ الرياضي محمد الأميري رفع العقوبة بحق البلوي والسعيد.

وأشار العامري، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن عبد الرزاق حمدالله “الوحيد” الذي تقدم بطلب إجراءات مؤقتة، أمام مركز التحكيم الرياضي. لتعليق عقوبته.

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وكشف الصحفِيْ الرياضي أن “التحكيم” أوقف الحكَمْ على النجم المغربي، لكونه أكثر المتضررين فِيْ القضية.

وعليه، فإن البلوي والسعيد، بالإضافة إلَّى الاتحاد، اللذين رُفضت عقودهما فِيْ الانتقالات الشتوية المقبلة، لم يتقدموا بأي طلبات “تحكيم” بانتظار الحكَمْ النهائي.