بعد حمد الله وشراحيلي.. الأهلي يهدد الاتحاد بـ”أخطر قضايا 2022″

مجلس ادارة نادي الاتحاد برئاسة انمار الهِيْلي يواجه مشكلة جديدة .. تهديد مستقبل الفريق الكروي الأول فِيْ الفترة المقبلة.

عانى الاتحاد من مشاكل خطيرة فِيْ الأشهر الأخيرة ؛ بالإضافة إلَّى مفاوضات مع النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، خلال الفترة المحمية من عقده مع نادي النصر.

اقرأ أيضا

“إيقاف البليحي 6 أشهر” … رد رسمي على الجملة الكبرى الصادرة عَنّْ الهلال

“عرض الأهلي وطلب النصر” .. خلف كواليس المفاوضات الرسمية لأسرة معمر ومعاذ.

الأهلي تحقق أحلام جمهُورها … وتعلن رسميًا “الصفقة الكبرى”

كَمْا تقدم مجلس إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان بشكوى ضد النقابة. اتهم بالتعاقد مع المدافع الدولي أحمد الشراحيلي، قبل أن يذهب لوقت الفراغ مع قلعة الليث.

* قضية مفاوضة الاتحاد مع نجم النادي الأهلي

وفِيْ هذا السياق، نشر الإعلامي الرياضي، عَنّْاد الرشيد، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر، نجم الاتحاد حمدان الشمراني، مع علي الأسمري متوسط ​​فريق كرة القدم الأول. الملعب بالنادي الاهلي.

وعلق الرشيد على الصورة. قائلا، “الإغراءات لم تنجح … المفاوضات مع صديق لم تنجح”. فِيْ إشارة إلَّى تفضيل الأسمري البقاء فِيْ الأهلي بدلاً من الانتقال إلَّى الاتحاد الذي تفاوض عليه عَنّْ طريق الشمراني.

أنظر أيضا

انتهى | الأهلي “يتفق” مع مهاجم النصر .. صفقة مفاجئة 2022 ..

قرار مشاركة كنو مع الهلال ضد الزمالك .. “قرار رسمي يفاجئ النصر”.

انتشرت أنباء قوية فِيْ الأسابيع الماضية عَنّْ رغبة قوية من قبل العميد للتوقيع فِيْ منتصف ساحة القلعة المرموقة، مستغلاً هبوط الأخير إلَّى دوري الدرجة الأولى الأصفر.

كَمْا نشر الرشيد صورة أخرى للأسمري ؛ وكتب عليها “القِصَّة مستمرة”. وسط بوادر استنكار من قبل النادي الأهلي ضد الاتحاد.