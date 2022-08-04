بعد دخولها المستشفى.. هذه آخر التطورات الصحية للمغنية شاهِيْناز

نقلت الفنانة المصرية شاهِيْناز، إلَّى المستشفى، بعد مرضها، بعد أن أحيت حفلاً فِيْ منطقة الساحل الشمالي.

شاركت شاهِيْناز متابعيها، عبر حسابها على فِيْسبوك، بصورة لها داخل المستشفى وهِيْ مستلقية على سرير الإنعاش ويدها موصولة بأنابيب حلول، وعلقت “قدر الله وانه يريد ذلك”. فعل .. الحمد لله على كل شيء .. صلاته بالشفاء “.

وذكر مدير أعمال شاهِيْناز فِيْ إحدى المقابلات أن الفنانة نُقلت إلَّى المستشفى الثلاثاء الماضي ؛ بسبب تعرضه لالتهاب المعدة والتهِيْج الشديد للقولون الناتج عَنّْ التعب الناتج عَنّْ ضغط العمل الذي تعرض له خلال الفترة الماضية ؛ لحفلاتهم الموسيقية.

وأضاف أن الأطباء سمحوا له بالعودة إلَّى المنزل بشرط أن يمتثل للعلاج الموصوف، وكذلك الحصول على قسط كاف من الراحة، والامتناع عَنّْ إقامة الحفلات مرة أخرى خلال هذه الفترة.

وكانت الفنانة قد أحدثت ضجة كبيرة بخلعها الحجاب وغنائها مرة أخرى قبل 5 سنوات، وتعرضت لهجوم شديد من قبل متابعيها الذين صدموا بقرارها المفاجئ.

وقتها ردت شاهِيْناز على الانتقادات خلال ظهُورها كضيف فِيْ برنامج “واحد من الناس” مع عمرو الليثي، لافتة إلَّى أن قرار ارتداء الحجاب كان قرارا شخصيا لها، لذلك لا يعلم زوجها. حول ذلك، مشيرة إلَّى أنها لم تندم على ارتدائها، إلا عَنّْدما قررت خلع الحجاب، كان قرارًا شخصيًا أيضًا.

وأضاف أن علاقة العبد بربه لا يحكَمْها الحجاب.

وبخصوص اعتزالها الفن، أوضحت شاهِيْناز أنها لم تتخل عَنّْ الفن وهِيْ ترتدي الحجاب، بل قدمت العديد من الأعمال المنفردة وأصدرت ألبومًا بعَنّْوان “الصعب حيادي”، مشيرة إلَّى أنها لا تحب المحاولات للجميع من أجل. حصرها فِيْ الغناء والاناشيد الدينية. شعرت أن هذا لم يكن خيارها.

يشار إلَّى أن المطربة اشتهرت بأغنية “قولي ساي” التي غنتها فِيْ برنامج “ستار أكاديمي”، فِيْما كان آخر أعمالها أغنية “حاولت أن أنساك” التي نشرتها عليها قبل عام. قناة يوتيوب.

قدمت شاهِيْناز خلال مسيرتها الفنية العديد من الأغاني التي نالت إعجاب جمهُورها، منها أغنية “أحب أن أعيش لك” و “كَمْان وكَمْان”.