بعد رحيله إلى قطر.. بدر بانون يوجه رسالة للأهلي وموسيماني

وجه الدولي المغربي بدر بانون عدة رسائل إلى النادي الأهلي وجماهيره، إلى ريكاردو سواريس مدرب الفريق الحالي، وإلى الجنوب أفريقي موسيماني مدرب الفريق السابق، بعد رحيله إلى نادي قطر.

كتب بدر بانون على صفحته الرسمية على إنستغرام في كل تجربة كرة قدم أعيشها، أجد نفسي في حالة شغف لأبذل قصارى جهدي، وحدث نفس الشيء لي عندما ارتديت قميص النادي الأهلي، كما هو الحال في لا توجد طريقة أخرى. لحظة حفظتها لا قطرة عرق “.

وأضاف “لقد فزنا بالألقاب والبطولات، وكان اللاعبون وزملائي مثل الأسرة، واليوم وأنا أعيش تجربة احترافية جديدة في قطر، لا أستطيع أن أبدأ هذه الرحلة دون أن أشكر إخواني لاعبي الأهلي، لأنني لا أستطيع أن أبدأ هذه الرحلة. كانوا أفضل الصحابة والدعم “.

وتابع “أريد أن أتقدم بجزيل الشكر والمودة الكبيرة لجمهور الأهلي، الذين كانوا دائما الدعم والدعم لي ولكل الفريق، وخير مثال على لقب (سلطان) الذي أفتخر به. من. “. وفخور بأن أكون أحد مشجعي ناد قديم “.

وتابع “أشكر المدرب بيتسو موسيماني الذي عرف كيف يقود النادي إلى ألقاب جديدة، وكذلك المدرب الجديد ريكاردو سواريز”.

وتابع “أشكر جميع العاملين بالنادي واحدًا تلو الآخر، كما أنني لا أستطيع التوقف عن شكر إدارة النادي وعلى رأسهم رئيس النادي محمود الخطيب، على الطريقة التي عاملوني بها منذ أول يوم لي في النادي، وأنا أتمنى للأهلي كل التوفيق وشكرا لكم جميعا.