كشفت تقارير صحفِيْة دولية عَنّْ رغبة الأندية السعودية فِيْ التعاقد مع البلجيكي دريس ميرتنز نجم نادي نابولي الإيطالي.

غادر ميرتنز نابولي رسميًا، خلال سوق الانتقالات الصيفِيْة الحالي، بعد تلقيه عرض تجديد مقابل 2.4 مليون يورو لكل موسم.

وبحسب صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت”، تلقى ميرتنز، صباح اليوم الاثنين، عروضا من ناديين سعودي وقطري للتعاقد معه خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

رفض ميرتنز جميع العروض المقدمة من الأندية السعودية والقطرية فِيْ إطار سعيه للتنافس فِيْ نهائي كأس العالم مع بلجيكا.

ولم تكشف صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” عَنّْ هُوية الأندية السعودية التي دخلت فِيْ مفاوضات مع الدولي البلجيكي.

قرر ميرتنز الخوض فِيْ تجربة احترافِيْة جديدة خارج إيطاليا، بعد رفض عروض أندية لاتسيو وإنتر ميلان.

ميرتنز هُو هداف نابولي الإيطالي على الإطلاق، حيث سجل 148 هدفاً فِيْ 397 مباراة، بفارق 26 هدفاً عَنّْ لورنزو إنسيني.