بعد رصد أول حالة بالمملكة.. تعرف على أعراض جدري القرود وطرق انتقاله

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، متابعة حالة إصابة بفيروس جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة في مدينة الرياض.

من جهتها أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية” أعراض المرض وطرق انتقاله، إضافة إلى تقديم نصائح مهمة للجميع

تشمل أعراض جدرى القرود ما يلي

– الحار

– صداع.

ألم عضلي.

– ألم في الظهر.

تورم الغدد الليمفاوية.

– التعب والإرهاق.

ثم يظهر طفح جلدي على الوجه واليدين والقدمين.

فترة حضانة المرض

وأشارت هيئة “الوقاية” إلى أن فترة حضانة المرض تمتد من 5 إلى 21 يومًا، ولكنها عادة ما تكون من 7 إلى 14 يومًا.

كيف ينتشر جدرى القرود

ينتقل المرض عندما يتعرض الشخص للتلامس مع حيوان أو إنسان مصاب بالفيروس أو بالسوائل والإفرازات.

يمكن أن يحدث الانتقال بين الإنسان والحيوان عن طريق عض وخدش حيوان مصاب.

يحدث الانتقال من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ التنفسي، أو الاتصال الجسدي مع شخص تظهر عليه الأعراض، أو ملامسة الأسطح الملوثة والأشياء الشخصية.

نصائح مهمة للجميع

أثناء السفر، ابتعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزم بارتداء قناع باستمرار وتعقيم يديك.

يجب أن ترى الطبيب إذا ظهر طفح جلدي بعد ارتفاع درجة الحرارة، خاصة إذا كنت ستعود من السفر خلال آخر 21 يومًا حتى تبدأ الأعراض.

اعزل نفسك إذا شعرت بارتفاع في درجة الحرارة أو ظهور طفح جلدي حتى ترى الطبيب.

الصحة تطمئن الجميع

بدورها أكدت وزارة الصحة للجميع أن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى حصر جميع المخالطين وعدم ظهور أي أعراض، ولله الحمد.

وأكدت الوزارة استمرارها في أعمال المراقبة والمتابعة حول تطور مرض جدري القردة، وأعلنت بكل شفافية الحالات التي يتم رصدها لا سمح الله، وأبدت استعدادها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وأوصت وزارة الصحة الجميع باتباع التعليمات الصحية خاصة أثناء السفر عبر قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة (وقاية) أو الاتصال بالمركز (937) في حال وجود أي استفسار عن مرض جدري القرود.