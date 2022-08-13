بعد رفض الزمالك عودته ..النقاز مطلوب في الدوري المغربي

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم عرضا من الوداد المغربي.

وكان نادي الزمالك قد أعلن فسخ العقد مع النقاز بالاتفاق المتبادل، مشيرًا إلى أن اللاعب سيعيد جميع المبالغ التي حصل عليها من القلعة البيضاء، بعد التخلي عن الحكم الصادر لصالح الأبيض من قبل الرياضة. محكمة. .

وأوضح الزمالك أن الحكم الصادر لصالحه من الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النقاز سيلغى بعد أن دفع الأخير مبلغ مليون و 900 ألف دولار.

وأكدت تقارير أن الوداد المغربي قدم عرضا رسميا إلى حمدي النقاز للانضمام لصفوفه الموسم المقبل.

وأشار إلى أن النقاز يدرس العرض المغربي إلى جانب عروض مختلفة من الدوري المصري.

النقاز (29 عاما) انضم للزمالك في صيف 2022 قادما من نجم الساحل.

أنهى النقاز من جانب واحد عقده مع الزمالك في فبراير 2022، حيث تقدم الأبيض بشكوى ضد اللاعب لدى الفيفا.

عاد النقاز إلى الزمالك مرة أخرى في صيف 2022، فيما عجز الأبيض عن تقييده بسبب عقوبة الإيقاف، لذا انضم اللاعب إلى صفوف الأهلي جدة في الموسم الماضي.