بعد رفع أسعار البنزين والسولار.. كَيْفَ تتأثر السلع الغذائية فِيْ مصر

توقع خبراء ومسؤولون فِيْ الغرف التجارية المصرية ارتفاعات طفِيْفة فِيْ أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك بعد قرار الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين والديزل، وتطبيق التسعير الجديد اعتبارًا من الأربعاء 13 يوليو 2022، مما يؤدي إلَّى زيادة تكلفة النقل بشكل عام.

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين والديزل بمقدار 50 قرشًا للبنزين 80 والبنزين 92 والديزل، فِيْما ارتفعت أسعار البنزين 95 جنيهًا عَنّْ سابقتها.

أسعار البنزين والديزل فِيْ مصر

بدأ تنفِيْذ قرار الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات فِيْ الاجتماع الأخير للجنة تسعير المنتجات البترولية، اعتبارًا من الأربعاء 13 يوليو، وسيستمر تطبيق هذه الأسعار حتى سبتمبر المقبل، وفقًا لقرار الأوتوماتيكية البترولية. لجنة التسعير.

وكانت أسعار البنزين الجديدة على النحو التالي

سعر البنزين 80 هُو 8 جنيهات للتر بعد أن كان 7.50 جنيهات للتر

وكان سعر اللتر 92 جنيهاً 9.25 جنيهاً بدلاً من 8.75 جنيها للتر

وبلغ سعر البنزين 95 10.75 جنيها للتر، مقابل 9.75 جنيها للتر.

أصبح سعر الديزل 7.25 جنيها للتر.

وتعد الزيادة الأكبر منذ تشكيل اللجنة المسئولة عَنّْ تحديد أسعار البنزين والديزل فِيْ مصر عام 2022، واتخذت اللجنة 12 قرارًا حتى الآن، وتلتزم بزيادة أو خفض أسعار البنزين والديزل بنسبة لا تتجاوز. أكثر من 10٪ حسب قرار إنشائها.

أثر ارتفاع أسعار البنزين والديزل

قال مسؤول بغرفة الصناعات الغذائية، طلب عدم ذكر اسمه، إن الزيادة فِيْ أسعار المواد الغذائية ستكون طفِيْفة، موضحا أن تكلفة النقل تمثل جزء من مكونات التكلفة للمنتج، وبالتالي سيكون هناك تأثير أكيد.، ولكن بشكل طفِيْف، وفقًا للوزن النسبي لمكون تكلفة النقل فِيْ الإنتاج ككل.

وأضاف خلال تصريحات للعين نيوز أن كل شركة ستقرر ما إذا كانت سترفع سعر منتجها أم لا بحسب دراسات السوق ومدى تأثيره، موضحا أن بعض الشركات ستفضل الاحتفاظ بحصصها فِيْ السوق. بدلا من رفع أسعار بعض منتجاتهم.

وتابع “كل شركة تتخذ قرارها حسب ظروفها وتكلفة نقل عَنّْاصر انتاجها”.

كشفت الغرف التجارية المصرية أن منتجات الألبان تأثرت بارتفاع أسعار البنزين والديزل. .

وأضاف، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم نيوز”، أن تكلفة النقل فِيْ صناعة الألبان، على سبيل المثال، لن تتجاوز 7٪، وهُو ما تحدثت عَنّْه الحكومة المصرية بعد سريان قرار الزيادة، وهِيْ زيادة غير مباشرة. .

وأكد شرابية أن تكلفة نقل الحليب لن تتجاوز 7٪ التي حددتها الحكومة صباح اليوم، وهِيْ زيادة غير مباشرة على أسعار الألبان ومنتجات الألبان فِيْ مصر.

هل ستتأثر أسعار الخضار والفواكه بارتفاع أسعار البنزين

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار بالغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار الخضار والفاكهة ستتأثر بشكل طفِيْف بارتفاع أسعار الديزل الذي تعتمد عليه سيارات النقل فِيْ مصر، موضحا أن تتحرك أسعار الخضار والفواكه وفق آليات العرض والطلب والتغيرات المناخية.

رفع أسعار المواصلات العامة

وفِيْ أول رد فعل حقيقي وتأثير للقرار، كشف مسؤولون بهِيْئة النقل العام فِيْ مصر، عَنّْ رفع تعريفة حافلات النقل العام بمقدار 50 قرشًا، نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والديزل.

من جهتها، أصدرت وزارة التنمية المحلية فِيْ مصر بيانا عاجلا، أكدت فِيْه تكثيف حملات المراقبة فِيْ محطات الوقود لمواجهة التلاعب أو احتكار البنزين بعد ارتفاع أسعار البنزين والديزل.

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية فِيْ مصر إن الزيادة فِيْ أسعار النقل والخدمات ستتراوح بين 5٪ و 7٪ كحد أقصى على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظات.

بدأت جميع محافظات مصر الإعلان عَنّْ تعريفات النقل الخاصة بها لمنع أصحاب السيارات والخدمات من التلاعب بالمواطنين واستغلالهم.

شدد وزير تنمية النحل المصري على ضرورة وضع ملصق على جميع سيارات الخدمة والنقل الجماعي بما فِيْ ذلك الأجرة ومسار الرحلة، بحسب الزيادة الأخيرة.

وأنشأت الوزارة خطاً ساخناً للشكاوى رقم 15330، يعمل على مدار الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، بالإضافة إلَّى البريد الإلكتروني للوزارة وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية.