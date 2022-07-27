بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية.. ما هُو قرار البنك المركزي المصري

وينتظر السوق قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي الأربعاء برفع أسعار الفائدة.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 18 أغسطس، بينما تشير معظم توقعات المحللين وبنوك الاستثمار الكبرى إلَّى أن البنك المركزي المصري سيتجه لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5٪ و 1٪ فِيْ مواجهة التضخم. والمحافظة على تدفقات الاستثمار الأجنبي خاصة بعد قرار الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي.

يوم الأربعاء، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس إلَّى نطاق بين 2.25٪ و 2.50٪.

هذه هِيْ المرة الرابعة التي يرفع فِيْها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

قال مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي إن التضخم لا يزال مرتفعا، مما يعكس الاختلالات المرتبطة بالوباء، والزيادات فِيْ أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع.

أكد بنك الاحتياطي الفِيْدرالي أنه “ملتزم بشدة” بإعادة التضخم إلَّى هدف 2٪.

ودفعت مخاوف التضخم البنوك المركزية فِيْ معظم دول العالم إلَّى اتخاذ قرارات برفع أسعار الفائدة لديها خلال الأشهر القليلة الماضية للحفاظ على قوة عملاتها وتدفق استثماراتها، بالإضافة إلَّى مواجهة معدلات تضخم عالية.

هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة

وسط مخاوف التضخم العالمية والمحلية، وبعد قرار البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، تثار العديد من التساؤلات، أولها هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الرغم من التراجع النسبي للتضخم مؤخرًا

قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنحو 3٪ منذ مارس الماضي وحتى الآن. مستقيم.

الاتجاه إلَّى رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪ إلَّى 1٪ فِيْ اجتماع أغسطس

اختلفت آراء الخبراء بشأن قرارات البنك المركزي المصري فِيْ اجتماع أغسطس المقبل بشأن رفع أسعار الفائدة، وتوقعت الخبيرة الاقتصادية منى بدير توجه البنك المركزي برفع أسعار الفائدة فِيْ الاجتماع المقبل بين 0.5٪ و 1٪، بحسب ما أفاد. تقديرات أولية خاصة أن قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يضغط على العملة المصرية.

واتفق الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي مع الرأي السابق قائلا إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بنسبة 1٪ مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وتحركات البنوك المركزية لدعم اقتصادها، مؤكدا أن الاتجاه من المعروف من قبل عَنّْ قيام الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، لكن التوقعات تراوحت بين 0.75٪. و 1٪.

وأضاف جنينة إن قرار رفع أسعار الفائدة يتزامن مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، مما يدفع بالمفاوضات نحو التوصل إلَّى اتفاق وجذب الاستثمارات الأجنبية فِيْ أدوات الدين.

وطالب تقرير صادر عَنّْ صندوق النقد الدولي أمس، الحكومة المصرية باتخاذ مزيد من الخطوات لتقوية القطاع الخاص وتحسين قواعد الحوكَمْة.

قال المجلس التنفِيْذي لصندوق النقد الدولي إن مصر بحاجة إلَّى إحراز تقدم حاسم فِيْ إصلاحات مالية وهِيْكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة فِيْ مواجهة الصدمات.

توقع تقرير أصدرته وكالة فِيْتش قبل أسابيع أن يلجأ البنك المركزي المصري إلَّى رفع أسعار الفائدة بنحو 3٪ خلال اجتماعاته المتبقية من العام الجاري 2022، خاصة مع تراجع النشاط الاقتصادي المحلي، موضحا أن تداعيات ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري والعالمي عميقة وأدت إلَّى ارتفاع معدلات التضخم. وتباطأ قطاع السياحة بعد التعافِيْ من أزمة كورونا.

وأضاف تقرير البحث أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويشجع البعض على الادخار بدلاً من الاستثمار. إلا أن المؤسسة تعتقد أن زيادة الاستثمارات الأجنبية نتيجة رفع أسعار الفائدة ستعوض بعض الآثار السلبية على القطاع الاقتصادي.

فِيْ تقرير صادر عَنّْ بنك بي إن بي باريبا، توقع الباحثون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1٪ على الأقل فِيْ كل من الاجتماعات المتبقية فِيْ أغسطس ونوفمبر، متوقعين أن يرتفع التضخم مرة أخرى ليصل إلَّى ذروته فِيْ أكتوبر. بنسبة 17.7٪.

توقعات تثبيت أسعار الفائدة

وتوقع آخرون أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة فِيْ اجتماع أغسطس المقبل، خاصة مع بدء انفراج فِيْ سلاسل التوريد والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع، ثم تراجع مستويات التضخم المرتفعة.

وقالت سحر الدماطي، إن البنك المركزي قد يتمسك بقرار التثبيت للمرة الثانية على التوالي، مع ظهُور مؤشرات على تراجع معدلات التضخم أو تراجع الصعود، وبداية تأثيرات المركزي. قرارات البنك برفع أسعار الفائدة بنحو 3٪ منذ مارس الماضي.

وتابع الدماطي لا مخاوف بشأن الاستثمار الأجنبي خاصة أن معظم الأموال الساخنة خرجت بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري الدكتور محمد معيط الذي أكد خروج نحو 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية. فِيْ أدوات الدين منذ بداية العام.

وأضافت أن قرار رفع الفائدة يحمل ميزانية الدولة بمليارات الجنيهات، وكل زيادة بنسبة 1٪ فِيْ أسعار الفائدة تحمل الموازنة العامة للدولة قرابة 30 مليار جنيه، وهُو ما تم الاتفاق عليه مع الخبير الاقتصادي د. أن العائد على أذون الخزانة المصرية أصبح عالياً بقرارات البنك المركزي المصري الأخير ارتفع بنسبة 3٪ خلال اجتماعين سابقين، بالإضافة إلَّى أن مصر من الدول ذات معدلات الفائدة المرتفعة.

معدلات التضخم

وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء المصري، انخفض معدل التضخم السنوي لأول مرة منذ 7 أشهر ليسجل 14.7 فِيْ المائة فِيْ يونيو الماضي، مقابل 15.3 فِيْ المائة فِيْ مايو السابق، مع تراجع أسعار الخضار والفاكهة، ورغم تراجع معدلات التضخم إلا أنها لا تزال أعلى من الهدف الذي حدده البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عَنّْد مستوى 7٪ “بزيادة أو نقصان 2٪ فِيْ المتوسط”.

كَيْفَ سيؤثر قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي على سعر الصرف

قال الدكتور محمد عبده الخبير الاقتصادي إن قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة سيعطي قوة للدولار على حساب العملات الأجنبية الأخرى ومنها الجنيه المصري، الأمر الذي يدفع البنوك المركزية إلَّى رفع أسعار الفائدة على الولايات المتحدة. نهج الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ الحفاظ على سعر العملة ومكاسب الاقتصاد، خاصة وأن العملة المحلية سترفع فاتورة الواردات.

وتوقع أن يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه بمتوسط ​​25 قرشا خلال الفترة المقبلة أو حتى يتخذ البنك المركزي المصري قرارات من شأنها الحفاظ على قوة الجنيه.

توقع الدكتور هاني توفِيْق الاقتصادي فِيْ تصريحات سابقة أن سعر الدولار سيرتفع تدريجياً أمام الجنيه مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة اليوم الأربعاء.