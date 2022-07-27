بعد رفع الفائدة الأمريكية.. كَيْفَ تأثرت أسعار النفط والذهب والدولار

بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، كَيْفَ استجابت أسعار الذهب والنفط والدولار للقرار

يوم الأربعاء، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس إلَّى نطاق بين 2.25٪ و 2.50٪.

هذه هِيْ المرة الرابعة التي يرفع فِيْها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

قال البنك المركزي الأمريكي اليوم إن التضخم لا يزال مرتفعا، مما يعكس الاختلالات المتعلقة بالوباء، والزيادات فِيْ أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع.

أكد بنك الاحتياطي الفِيْدرالي أنه “ملتزم بشدة” بإعادة التضخم إلَّى هدف 2٪.

يتوقع التجار أن يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي برفع سعر الفائدة إلَّى 3.4٪ بحلول نهاية العام للمساعدة فِيْ إعادة التضخم إلَّى المستوى المستهدف.

تؤثر أسعار الفائدة الأمريكية بشكل مباشر على أسواق الأسْهُمْ والذهب والنفط والعملات التقليدية والرقمية.

دولار

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.11٪، اليوم الأربعاء، متأثرا بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي أشار إلَّى أنه سيرفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام.

ساعد رفع أسعار الفائدة بشكل كبير على دفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من 6 عملات، إلَّى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 20 عامًا فِيْ وقت سابق من هذا الشهر عَنّْد 109.29 وهُو مرتفع حاليًا بنسبة 2.1٪ فِيْ يوليو.

كلما ارتفع سعر الفائدة فِيْ الولايات المتحدة، زاد الطلب على الدولار كَمْلاذ آمن.

إن تشديد السياسة النقدية وأداتها الرئيسية رفع أسعار الفائدة سيزيد من قوة الدولار الأمريكي وهُو العملة الرئيسية فِيْ العالم.

كَمْا يستفِيْد الدولار من زيادة عائد السندات المباعة من قبل الحكومة الأمريكية لزيادة التمويل اللازم للميزانية وخطط التحفِيْز الضخمة.

ذهب

يرتبط الذهب عكسياً بأسعار الفائدة لأنه لا يولد عوائد، على الرغم من أنه ملاذ معروف للهروب من التضخم.

سيؤدي ارتفاع عائد السندات إلَّى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للذهب، حيث يبتعد المستثمرون عَنّْ المعدن ويتجهُون إلَّى السندات للحصول على عوائد.

نفط

عقب إعلان قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، ارتفعت أسعار النفط، حيث استقرت العقود الآجلة لخام برنت عَنّْد 106.62 دولارًا للبرميل، بزيادة 2.22 دولار، أو 2.13 فِيْ المائة.

واستقرت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عَنّْد 97.26 دولار للبرميل، بارتفاع 2.28 دولار أو 2.40 بالمئة

وقد انحرف هذا عَنّْ التوقعات، حيث أن إعلان مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي عَنّْ رفع أسعار الفائدة يضغط على معَنّْويات المستثمرين الذين يتوقعون انخفاضًا فِيْ النشاط الاقتصادي.

يؤدي تراجع النشاط الاقتصادي إلَّى انخفاض الطلب على النفط وبالتالي انخفاض أسعاره.

والنفط أيضا مثل الذهب، عقوده مقومة بالدولار، وبالتالي فإن ارتفاع الدولار نتيجة تشديد السياسة النقدية يزيد من تكلفة التعامل مع النفط، ولهذا ينخفض ​​إقبال المستثمرين عليه، مما يضغط. على الأسعار.

مخزون

تتنافس الأسْهُمْ مع أدوات الاستثمار الأخرى لجذب المستثمرين، لكن رفع الفائدة يقلل من جاذبيتها، لأنها تنطوي على مخاطر غير موجودة فِيْ أدوات الدخل الثابت أو الذهب.

كَمْا يرتبط رفع أسعار الفائدة أيضًا بتوقعات حدوث انخفاض لاحق فِيْ التضخم، مما يؤدي إلَّى انخفاض أسعار الأسْهُمْ لاحقًا.

أحدثت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة صدمة فِيْ أسواق الأسْهُمْ العالمية، حيث غذت توقعات تسارع فِيْ رفع سعر الفائدة، مما يعَنّْي أن تكلفة تمويل هذه الشركات سترتفع، كَمْا ستتأثر أنشطتها سلبًا بفعل ذلك. احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلَّى إبطاء النمو الاقتصادي فِيْ مختلف دول العالم.

العملات الرقمية

منذ يوم أمس، تراجعت أسعار العملات المشفرة حيث أدى ارتفاع الأسعار إلَّى ابتعاد المتداولين عَنّْ الأصول ذات المخاطر العالية، مثل العملات المشفرة.

تؤثر المخاوف من الركود العالمي أيضًا على ثقة المستثمرين والرغبة فِيْ المخاطرة، مما يؤدي إلَّى انخفاض أسعار العملات المشفرة.