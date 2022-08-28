بعد رفع حدود السحب والإيداع.. ما هِيْ أهداف البنك المركزي المصري

كشف محللون اقتصاديون أن قرار البنك المركزي المصري سواء للأفراد أو الشركات جاء فِيْ إطار هِيْكلة السياسات المالية والنقدية للبلاد، استعدادًا للتعامل المباشر مع ارتفاع معدلات التضخم.

وقالت مصادر مطلعة لـ “العربية.نت” إن قرار رفع حدود السحب النقدي والودائع بالبنوك المصرية جاء بالتزامن مع مطالبة البنك المركزي للبنوك بالحد من كافة الالتزامات المطلوبة بالعملة الصعبة لرفع بعض القيود على الاستيراد والخروج. من البضائع المتراكَمْة بالموانئ المصرية لفترة طويلة بانتظار استلام المستوردين على الدولار.

أعلن البنك المركزي المصري قبل أيام عَنّْ زيادة حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو 2022 إلَّى أبريل 2022، بمقدار 1.059 تريليون جنيه بنسبة 19.8٪، لتصل إلَّى نحو 6.416 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي. .

وانعكس ارتفاع السيولة المحلية فِيْ نمو أشباه النقود بنحو 836.3 مليار جنيه بنسبة 20.4٪ وعرض النقود 223.3 مليار جنيه بنسبة 17.8٪.

وأوضح البنك المركزي أن هذه الزيادة فِيْ أشباه النقود جاءت نتيجة زيادة الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 659.5 مليار جنيه بمعدل 19.1٪ والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 176.8 مليار جنيه. بمعدل 27.2٪.

أما زيادة المعروض النقدي فقد جاءت نتيجة زيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 121.4 مليار جنيه بنسبة 20.9٪، وزيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفِيْ بمقدار 101.9 مليار جنيه. جنيه بنسبة 15.1٪.

قرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات فِيْ فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي.

كَمْا تضمن القرار زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك إلَّى 150 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه، مع الإبقاء على حدود السحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي دون تغيير عَنّْد 20 ألف جنيه، وذلك بهدف التسهِيْل على المواطنين والعملاء. شركات بعد تراجع أزمة كورونا.

يهدف قرار رفع حدود السحب والإيداع بالبنوك المصرية إلَّى تنشيط الحركة الاقتصادية وتسريع الدورة الإنتاجية من جهة، وكذلك سحب السيولة وتمهِيْد الطريق لرفع الفائدة فِيْ الفترة المقبلة لمواجهة ارتفاع معدل الفائدة. من التضخم.

جاء هذا القرار بالإضافة إلَّى التعميم الصادر بتاريخ 22 أبريل 2022 بشأن الحدود القصوى للسحب النقدي والودائع للأفراد والشركات فِيْ البنوك وأجهزة الصراف الآلي، والذي تم تنفِيْذه لفترة مؤقتة فِيْ إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فِيْروس كورونا.

وكان البنك المركزي المصري قد فرض قيودًا على عمليات السحب والودائع، وحددها بـ 50 ألف جنيه للأفراد، فِيْ إطار حزمة الإجراءات التي أعلن عَنّْها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتقليل حجم السحوبات النقدية. والتي تعد من وسائل نقل فِيْروس كورونا، فالورق من الأدوات التي تساعد فِيْ نقل الفِيْروس والمحفزات. المزيد لأتمتة مدفوعاتهم.

كَمْا يهدف البنك المركزي إلَّى نشر ثقافة الشمول المالي وتشجيع المواطنين على استخدام التكنولوجيا المالية، وفق مجموعة من المبادرات التي أعلنها البنك المركزي خلال السنوات الماضية.