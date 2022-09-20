بعد رومارينيو.. غياب نجم جديد عَنّْ الاتحاد فِيْ كلاسيكو النصر

أصيب أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد برعب كبير، قبل مواجهة النصر، فِيْ الكلاسيكيات الرائعة لكرة القدم السعودية.

يستضيف النصر الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد يوم 2 أكتوبر، فِيْ اليوم الخامس من منافسات دوري روشان السعودي 2022-2023.

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يحتل العلم المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة واحدة خلف الاتحاد “الثالث”.

* عبدالعزيز البيشي من فِيْلم النصر والاتحاد كلاسيك

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة الرياضية، عَنّْ غياب النجم عبدالعزيز البيشي، جناح فريق الاتحاد الكروي الأول لنادي الاتحاد، عَنّْ الكلاسيكو.

ولفتت الصحيفة إلَّى أن البيشي لم يكن على استعداد تام، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

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وأوضح أن نجم العميد الاتحادي يحتاج إلَّى شهر من “إعادة التأهِيْل”، ليكون جاهزا بنسبة 100٪، للمشاركة فِيْ الألعاب مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن صحيفة “عكاظ” أعلنت، مساء الثلاثاء، غياب النجم البرازيلي رومارينهُو، مهاجم فريق كرة القدم الأول فِيْ الاتحاد، أمام النصر رسمياً.