بعد زواجه بأخرى.. يمنية تقتل زوجها وتدفنه في حظيرة أبقار

في حدث صادم تخلصت امرأة يمنية من زوجها بقتله، ثم دفنت جثته في حظيرة أبقار أسفل منزلهم في بلدة بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر بالشرطة اليمنية إن “البحث عن القتيل مستمر منذ أسابيع بعد اختفائه المفاجئ”.

التخلص من الجثة

وأضاف في بيان صحفي “الضحية قتلت على يد زوجته، وحاولت التخلص من الجثة بدفنها في إسطبل أسفل المنزل”.

وكشفت التحقيقات أن الخلافات الأسرية نشأت بين الزوج وزوجته بعد أن تزوجت زوجته من أخرى، في وقت كانت فيه الزوجة الأولى تخشى أن تنجب الثانية أطفالاً يرثون زوجها ؛ الأمر الذي دفعها إلى ارتكاب جريمتها في آخر ليلة عيد الأضحى.