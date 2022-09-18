بعد سالم الدوسري.. حسين عبد الغني لا يتوقف عَنّْ دعم نجوم الهلال

يواصل حسين عبد الغني دعم نجوم كرة القدم فِيْ الفريق الأول بنادي الهلال، مما أثار استغراب شريحة واسعة من المجتمع الرياضي السعودي، بعد أن أشاد بـ “غضب” سالم الدوسري من تبديله فِيْ نادي الهلال. مباراة فتح.

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اعتزل النجم حسين عبد الغني، 45 عاما، بعد تجارب ناجحة، كان أهمها فِيْ الأهلي والنصر، حيث لعب كرة القدم فِيْ أكتوبر 2022.

حسين عبد الغني، بعد اعتزاله كرة القدم، عمل لمدة عام كامل كرئيس تنفِيْذي لفريق النصر الأول، قبل أن يبتعد عَنّْ الساحة الرياضية السعودية، عقب الهزيمة على يد الهلال (2-1) فِيْ. ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

بعد سالم الدوسري … حسين عبد الغني يواصل دعم نجوم الهلال

سأل الإعلامي خالد الشنيف، عبر برنامج “استاد SBC” على قناة “SSC” الرياضية، حسين عبد الغني، بخصوص استبعاد عبد الله المعيوف من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمام قطر لكرة القدم العالمية. كأس 2022.

وأوضح حسين عبد الغني، أن ما قدمه عبد الله المعيوف على أنه حارس مرمى الهلال، فِيْ بداية موسم 2023، يعَنّْي أنه يستحق 100٪، ليحظى بفرصة تمثيل الخضر السعودي فِيْ المونديال المقبل. شهر نوفمبر.

دعم حسين عبد الغني، نجوم الهلال، سواء أكان عبد الله المعيوف أو سالم الدوسري، دفع الكثيرين فِيْ الشارع السعودي إلَّى تكريمه وتحية ما يقوم به حاليًا فِيْ المشهد الإعلامي. رياضات. لأنه ابتعد عَنّْ التعصب والمشاحنات الجماهِيْرية.

يشار إلَّى أن محمد نور اختلف، فِيْ ساعة مبكرة من صباح الأحد، مع حسين عبد الغني بشأن إقالة عبد الله المعيوف، موضحا أن المدرب الفرنسي، هِيْرفِيْه رينارد، يثق فِيْ الحارس محمد العويس، لأن لكل مدرب قناعاته الشخصية. . لا يمكن تغييره.