بعد سانتو.. الاتحاد يرعب الهلال والنصر بـ”ثنائي عالمي كبير”

اقترب مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي من إبرام اتفاقيتين دوليتين، خلال السوق الصيفِيْ الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

بدأ الاتحاد الاستعداد للموسم الجديد بـ “اتفاق” مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو. إدارة فريق كرة القدم الأول.

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وفقًا لأحدث التقارير العالمية والمحلية، ستوقع سانتو ؛ فِيْ عقود ربطته بقلعة العميد، حتى 30 يونيو 2024، مقابل 31 مليون ريال سعودي.

* نادي ميركاتو الاتحاد “صيفِيْ” ..

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي نواف العقيل عَنّْ أولى طلبات المدرب البرتغالي، بعد الاتفاق مع نادي الاتحاد.

وأعلن العقيل عبر حسابه على موقع المدونات الصغيرة “تويتر” أن نونو سانتو طلب من الإدارة الاتحادية التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي جواو موتينيو.

وانتهى عقده مع ولفرهامبتون الإنجليزي فِيْ 30 يونيو حزيران 2022.

بالإضافة إلَّى موتينيو، أشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن العميد قدم عرضًا ماليًا ضخمًا للاعب كرة القدم السنغالي شيخو كوياتي. للانضمام رسميًا إلَّى فريق كرة القدم الأول.

انتهى عقد كوياتي مع نادي الدوري الإنجليزي الممتاز كريستال بالاس أيضًا فِيْ 30 يونيو 2022 ؛ حيث فشلت مفاوضات التجديد معه.

ويريد الاتحاد، الذي ابتعد عَنّْ منصات التتويج منذ قرابة 2022، وقف سيطرة الهلال والنصر على ألقابهما، ابتداء من الموسم الرياضي الجديد.