بعد سريان الهدنة.. شاحنات وقود تدخل قطاع غزة مجددا

ووصلت إمدادات حيوية إلَّى قطاع غزة مرة أخرى، اليوم الاثنين، عقب تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

دخلت شاحنات الوقود قطاع غزة صباح اليوم مع إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، بعد التوصل إلَّى هدنة بوساطة مصرية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، بحسب مصور وكالة فرانس برس.

وقال الصحفِيْ فِيْ وكالة الأنباء، إن الشاحنات عبرت من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم جنوب غزة، بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفِيْذ، منهِيْة مواجهة دامية استمرت ثلاثة أيام، راح ضحيتها 44 قتيلاً بينهم 15 طفلاً. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

اعلن منسق عمليات الحكومة الاسرائيلية فِيْ الاراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان انه سيتم فتح المعابر بين اسرائيل وقطاع غزة بشكل انساني ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بالتوقيت المحلي). ) بعد أن تم إغلاقها يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح فِيْ بيان مقتضب، أن “المعابر ستفتح، والعودة إلَّى الروتين الكامل سيكون ممكنا فِيْ وقت لاحق، بحسب تقييم الوضع، وفِيْ ظل الهدوء الأمني ​​فِيْ المنطقة. ”

يأتي وصول الإمدادات الحيوية فِيْ أعقاب تنفِيْذ وقف إطلاق النار يوم الأحد الساعة 2030 بتوقيت جرينتش، لوقف أسوأ قتال فِيْ غزة منذ حرب 11 يومًا العام الماضي، والتي تسببت فِيْ دمار كبير، وأسفرت عَنّْ سقوط العديد من الضحايا. القطاع.

نجحت مصر فِيْ قيادة تهدئة الأوضاع ووقف التصعيد فِيْ قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع ورد الفصائل الفلسطينية بهجمات صاروخية على إسرائيل.