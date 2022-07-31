بعد سقوط الشاشة عليه.. شلل من الرقبة حتى القدمين يهدد عضو فرقة “ميرور”

صُدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحادث المأساوي الذي تعرض له الراقصون خلال أداء فرقة “ميرور” فِيْ هُونغ كونغ، بعد سقوط شاشة LCD عملاقة على الراقصين خلال الحفل أمام 12 ألف متفرج.

كان الراقص “مو لي” وزميله “زانغ تسفونغ” أكثر المتضررين فِيْ الحادث، لكن الأخير خرج من المستشفى دون أضرار جسيمة، بينما خلع “مو لي” الجزء الثالث والرابع من فقراته العَنّْقية. مما تركه غير قادر على الحركة.

خضعت الراقِصَّة لعملية جراحية استمرت ثماني ساعات. تمكن الأطباء من التأكد من أن حالته الصحية مستقرة، ولكن للأسف سيعاني من شلل محتمل من الرقبة إلَّى أخمص القدمين، لأن علاجه وشفائه سيعتمدان على إمكانية نمو الأعصاب التالفة مرة أخرى.

قال أحد أعضاء الفريق إن الفريق الطبي صنف حالة مو لي على أنها حرجة ولكنها مستقرة. فِيْ الممارسة الطبية، يتم تصنيف المرضى الذين يحتاجون إلَّى التخدير أثناء العملية على أنهم حرجون.

جاءت عائلة مو لي إلَّى هُونغ كونغ من كندا، ويقوم مكتب الصحة بترتيب زيارة لهم إلَّى المستشفى.

وبالعودة إلَّى الحادثة، وثقت إحدى كاميرات المراقبة مشهد انهِيْار الشاشة بشدة على الراقصين من ارتفاع ثلاثة أمتار. نتيجة لذلك، توقف الحفل على الفور وغادر الجميع المكان بهدوء، معظمهم فِيْ حالة ذهُول.

فتحت إدارة هُونغ كونغ المحلية تحقيقا وقالت إنها كانت على اتصال بالمنظمين لمناقشة السلامة فِيْ اليوم السابق للحادث، وقال وزير الثقافة والرياضة والسياحة فِيْ المدينة كَيْفَِيْن يونغ يون هُونغ إن النتائج الأولية أشارت إلَّى أن العرض سقط بسبب كان أحد الكابلات المتصلة به مفكوكًا.

من جانبه، قال وزير العمل فِيْ هُونج كونج كريس صن إنه لن يستبعد اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين.

من جانبه قال وزير الثقافة كَيْفَن يونغ إنه أوقف جميع العروض فِيْ المقر بانتظار سلامة الهِيْكل المسرحي.

يشار إلَّى أن فرقة “ميرور” تشكلت عام 2022 من خلال برنامج تلفزيون الواقع، وجميع أعضائها من الذكور.