بعد سكون 8 سنوات.. الجزائر ومصر يكثفان التعاون بإبرام 11 اتفاقية

أبرمت الجزائر ومصر 11 اتفاقية جديدة أحيت التعاون السياسي والاقتصادي بين أكبر دولتين عربيتين فِيْ المنطقة.

توجت أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا الجزائرية المصرية المشتركة بالتوقيع على 11 مذكرة تفاهم بين البلدين، فِيْ ختام الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن ونظيره المصري. مصطفى مدبولي فِيْ الجانب الجزائري.

هذه هِيْ المرة الأولى التي يتم فِيْها إعادة تنشيط اللجنة العليا المشتركة بين الجزائر والقاهرة بعد غياب دام 8 سنوات كاملة.

الاتفاقات السياسية والاقتصادية

وبحضور رئيسي وزراء البلدين، وقعت الجزائر ومصر 11 اتفاقية فِيْ عدة مجالات أبرزها الدبلوماسية والاستثمار والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتتعلق الاتفاقيات بـ “مذكرة تفاهم بين معهد العلاقات الدبلوماسية والدولية بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجزائر ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية”.

وكذلك مذكرة تفاهم لـ “البرنامج التنفِيْذي لاتفاقية التعاون فِيْ مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجزائر ومصر للأعوام 2022-2024”.

برنامج تنفِيْذي للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية للفترة 2022-2024.

فِيْ المجال الاقتصادي، تم توقيع اتفاقية تعاون فِيْ مجال الصناعة بين وزارة الصناعة الجزائرية ووزارة التجارة والصناعة المصرية.

ومذكرة تفاهم فِيْ مجال إدارة الموارد المائية بين الحكومتين، واتفاقية بشأن البرنامج التنفِيْذي بين وزارة البيئة الجزائرية ونظيرتها المصرية للأعوام 2022-2024.

وكذلك “مذكرة تفاهم بين الوزارة المفوضة لرئيس الوزراء المكلف بالمشروعات الصغيرة والوكالة المصرية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهِيْة الصغر”.

ومشروع برنامج تنفِيْذي بين الحكومتين فِيْ مجال العمل والتشغيل والقوى العاملة للأعوام 2022-2024.

ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة والهِيْئة المصرية للرقابة المالية.

بالإضافة إلَّى مذكرة تعاون بين الجهاز القومي لتنمية الاستثمار والهِيْئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وكانت آخر مذكرة تفاهم “فِيْ مجال تنمية الصادرات بين الوكالة الوطنية لتنشيط التجارة الخارجية الجزائرية والهِيْئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصري”.

الشريك التجاري الثاني

أكد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أن الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين الجزائر ومصر تشكل “فرصة لتكثيف التعاون والشراكة بين البلدين فِيْ مختلف المجالات والتنسيق والتشاور خاصة فِيْما يتعلق باستغلال الغاز. لضمان مصالحهم فِيْ ظل التطورات العالمية “.

وكشف بن عبد الرحمن أن مصر هِيْ “الشريك التجاري الثاني والثالث للجزائر”، واصفا العلاقات الاقتصادية بين البلدين بأنها “سجل حافل بالإنجازات فِيْ مختلف المجالات مثل الطاقة والتجارة والاستثمار”.

أحصت الحكومة الجزائرية 25 مشروعا مصريا فِيْ الجزائر فِيْ قطاعات البتروكيماويات والاتصالات والكابلات الكهربائية والبناء والأشغال العامة والخدمات والزراعة.

وأشاد رئيس الوزراء الجزائري بمشاريع الأسمدة النيتروجينية فِيْ ولاية وهران (غرب) والكابلات الكهربائية بولاية عين الدفلة (وسط) وصناعة الأدوية بالجزائر العاصمة التي اعتبرها “ناجحة وواعدة وقد بدأ بعضها. لتصدير منتجاتهم إلَّى الخارج “.

وفِيْما يتعلق بالغاز الطبيعي، أشار أيمن عبد الرحمن إلَّى أنه “وبالنظر إلَّى أن البلدين من بين الدول المنتجة للغاز ولديهما إمكانيات فِيْ تسييله وتصدير الغاز المسال، فمن الأنسب لهما التشاور والتنسيق فِيْ هذا الشأن. بطريقة تضمن تعظيم استغلالهم لهذه المادة الحيوية والدفاع عَنّْ مصالحهم فِيْ ظل التطورات العالمية التي جعلت من الطاقة أحد الرهانات الرئيسية فِيْ العلاقات بين الدول “.

فرص واعدة

وفِيْ السياق ذاته، سلط رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الضوء على فرص التعاون والاستثمار والشراكة الواعدة بين البلدين، مؤكدا قدرتها على تجاوز حدود البلدين.

وأعرب رئيس الوزراء المصري، فِيْ كلمة له خلال الجلسة المشتركة بين البلدين، عَنّْ تطلع بلاده إلَّى “شراكات بين العاصمتين المصرية والجزائرية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة فِيْ المجالات التي يتمتع فِيْها البلدان بمزايا نسبية، وتصدير إنتاجها. مشاريع للأسواق التي يمكنها استيعاب هذه المنتجات “. خاصة الأسواق الأفريقية.

بالإضافة إلَّى جهُود مصر لـ “التعاون المشترك فِيْ تنفِيْذ خطة موسعة لإقامة المعارض المشتركة فِيْ جميع دول القارة”، وكذلك تعزيز التعاون الثنائي فِيْ قطاعي الصحة والطب، وتبادل الخبرات حول المبادرات الرئاسية لمواجهة الأمراض المزمنة والمتوطنة. الأمراض.

وشدد مصطفى مدبولي على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن “أهمية العمل الصادق والجاد للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر ومصر إلَّى شراكة استراتيجية يتنافس فِيْها سباق وجهُود مواطني البلدين”. تمتزج الدول فِيْ مجالات البناء والتنمية، كَمْا اختلطت دماؤها من قبل فِيْ ميادين التحرر الوطني “.

وكشف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتجاوز 787 مليون دولار فِيْ عام 2022، واعتبر أنه “لا يتماشى مع قدرات الإنتاج والتصدير للبلدين ومع احتياجات السوقين، وهُو لا يتفق مع الاتفاقيات السارية بينهما على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف “، ودعا إلَّى البحث عَنّْ” طرق بديلة لتسهِيْل نقل البضائع بين الجزائر ومصر.

كَمْا شدد على “إمكانيات التعاون لجذب رؤوس الأموال المشتركة لبناء مشاريع كبيرة تقوم على التكامل الإنتاجي فِيْ الزراعة والصناعة والخدمات”.